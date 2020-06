Künstliche Intelligenz ist Teil unseres Alltags geworden. Was bereits alles möglich ist und was noch Visionen sind, erklären wir im Podcast.

Künstliche Intelligenz (KI) als Schlagwort kann die Fantasie beflügeln, aber auch die Sinne benebeln - das zeigt schon die Affäre um den CDU-Politiker Philipp Amthor und seine Beteiligung an der Firma Augustus Intelligence. Dabei versammelt der Oberbegriff KI sehr unterschiedliche Dinge.

Das Navigationssystem im Auto mit Echtzeitinformationen über die Verkehrslage, Musikstreaming oder Sprachassistenten sind heute so selbstverständlich, dass sie schon gar nicht mehr als Künstliche Intelligenz wahrgenommen werden.

Auf der anderen Seite gibt es gewagte Zukunftsvisionen: Elon Musk träumt von einem im Hirn implantierten Chip, der den Geist mit einer Cloud vernetzt, und lässt seine Firma Neuralink daran arbeiten. Flugtaxis oder Roboter in der Pflege erscheinen im Vergleich schon eher realistisch.

In unserer heutigen Podcast-Folge beschreibt der Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz (DFKI), Antonio Krüger, wo KI heute steht, was sie kann und was schon bald möglich sein wird - und wo KI überschätzt wird.

