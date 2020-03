Wie lege ich mein Geld sinnvoll an?

Die Nachrichten sind voll von Hiobsbotschaften für Anleger: Negativzinsen bei der Europäischen Zentralbank, die von Banken auf Kunden umgelegt werden, der Coronavirus schüttelt die Börse und Immobilien und Gold sind begehrte, teure Geldanlagen, die nicht für jeden in Frage kommen.

Was also tun, wenn etwas Geld übrig ist und für die Zukunft sinnvoll gespart werden soll?

In unserer neuen Podcast-Reihe widmen wir uns dem Thema Geldanlage und Investment. Wie finden Einsteiger die für sie richtige Strategie? Und von wem können selbst fortgeschrittene Investoren noch etwas lernen?

Finanz- und Börsenexperte Mark Böschen erklärt in der ersten Folge, wie das Geld in schlechten Zeiten für Sparer trotzdem vermehrt werden kann.

