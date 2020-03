Coronavirus, Ölpreisschock, Börsencrash - Europas Währungshüter sind unter Handlungsdruck. Die seit November amtierende EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist als Krisenmanagerin gefordert und dürfte heute die Geldschleusen weit öffnen. Alles Wichtige zur heutigen EZB-Entscheidung im Newsticker.

Mit Zinssenkungen, Geldspritzen und weiteren Anleihekäufen gegen drohende Rezession und Börsencrash: Die Erwartungen sind groß, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) bei seiner Sitzung am heutigen Donnerstag in Frankfurt ein Notfallpaket schnüren wird. Die Beschlüsse der EZB werden am Nachmittag (ab 13.45 Uhr) bekanntgegeben. Volkswirte streiten allerdings darüber, ob die Maßnahmen der EZB genug Kraft entfalten können, um die Stimmung am Markt zu drehen. Aktuell notiert der Dax unter der Marke von 10.000 Punkten - der heutige Nachmittag wird auch zu einem Stresstest für EZB-Präsidentin Christine Lagarde. manager magazin wird Sie über die Entwicklungen laufend informieren.

Was könnte die EZB tun?

Die Notenbank könnte zum Beispiel mehr Geld in den Erwerb von Anleihen von Staaten und Unternehmen stecken. Das derzeitige monatliche Kaufvolumen von 20 Milliarden Euro ist vergleichsweise niedrig. Die Herausgeber der Papiere profitieren, weil sie für ihre Wertpapiere nicht so hohe Zinsen bieten müssen, wenn die Notenbank als großer Käufer am Markt auftritt. Das hilft Staaten wie Unternehmen.

Spielraum sehen Ökonomen auch beim Negativzins, den Banken zahlen müssen, wenn sie Geld bei der EZB parken. Dieser liegt seit September bei minus 0,5 Prozent und könnte weiter gesenkt werden. Dies würde den Druck auf Banken erhöhen, Gelder in Form von Krediten auszureichen und damit die Wirtschaft anzukurbeln.

Wie wahrscheinlich ist eine Senkung des Leitzinses?

Der wichtigste Zins im Euroraum liegt bereits auf dem Rekordtief von null Prozent - seit nunmehr vier Jahren. Ökonomen halten eine Senkung in den negativen Bereich für unwahrscheinlich. Ohnehin ist nicht ausgemacht, dass eine weitere Verringerung der bereits historisch niedrigen Zinsen den Konsum und damit die Gesamtwirtschaft ankurbeln würde. "Ob Sie jetzt öfters ins Restaurant gehen, wenn die Zinsen etwas niedriger sind? Das würde ich bezweifeln", sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann jüngst.

Könnte die EZB auch Kreditprogramme auflegen?

In den vergangenen Jahren bot die EZB Geschäftsbanken mehrmals Langfristkredite zu besonders günstigen Konditionen an. Diese sind so gestaltet, dass Banken Anreize erhalten, Darlehen an Unternehmen und Verbraucher herauszugeben. Im Fachjargon heißen solche gezielten Langfristkredite "Targeted Longer-Term Refinancing Operations" (TLTRO). Über diesen Kanal könnte die Notenbank die Kreditversorgung für Unternehmen oder Branchen verbessern, die besonders von der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus betroffen sind. Bei der jüngsten Auflage solcher Notenbankkredite war die Nachfrage der Banken allerdings eher gering.

Wie haben andere Notenbanken auf die jüngsten Ereignisse reagiert?

Die US-Notenbank Federal Reserve senkte am 3. März als Reaktion auf die Coronavirus-Epidemie überraschend ihren Leitzins - und zwar gleich um einen halben Prozentpunkt in einen Korridor von 1 bis 1,25 Prozent. Anfang dieser Woche erhöht die Fed zusätzlich ihre Geldspritzen für das Finanzsystem, um eine ausreichende Versorgung der amerikanischen Banken mit Zentralbankgeld sicherzustellen.

Im asiatischen Raum haben mehrere Notenbanken Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzmärkte ergriffen. Die Region leidet besonders unter der Krise und dem wirtschaftlichen Stillstand in China. Die japanische Zentralbank versorgt Geschäftsbanken über den übergangsweisen Ankauf von Staatsanleihen im Wert von 500 Milliarden Yen (etwa 4,2 Mrd Euro) mit Zusatzliquidität. Mit Zinssenkungen reagierten die Notenbanken von Indonesien, Malaysia und Australien. Auch in Europa wird gehandelt: Am Mittwoch verkündete die Bank of England nach einer außerordentlichen Sitzung, dass der britische Leitzins um 0,5 Punkte auf 0,25 Prozent gesenkt wird. Die schwedische Reichsbank stellte Liquiditätshilfen in Aussicht.

Bringt das Eingreifen der Notenbanken etwas?

Die Zentralbanken demonstrieren vor allem, dass sie trotz einer seit Jahren ultralockeren Geldpolitik handlungsfähig sind. Ökonomen halten die Einflussmöglichkeiten der Geldpolitik derzeit für begrenzt. "Anders als in der globalen Finanzkrise werden die Zentralbanken bei der Bekämpfung des wirtschaftlichen Schadens durch das Coronavirus nur wenig helfen können", sagt DIW-Präsident Marcel Fratzscher. Größtes wirtschaftliches Problem sei ein Zusammenbrechen globaler Wertschöpfungsketten und fehlendes Vertrauen von Konsumenten.

Eher gefordert ist nach Ansicht von Volkswirten die Politik: "Kurzfristig dürften (...) Liquiditätshilfen und Unterstützung für Kurzarbeit für Unternehmen zentral sein - und hier sind die Regierungen am Zug", sagt KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Die Bundesregierung hat ein Notfallpaket beschlossen: Erweiterte Regeln zu Kurzarbeit und ein milliardenschweres Investitionspaket sollen die Konjunktur in Europas größter Volkswirtschaft stützen.

Durchkreuzt die Krise Lagardes Agenda?

Schon vor ihrem Amtsantritt in Frankfurt hatte die damalige Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) zugesichert, die Nebenwirkungen der seit Jahren ultralockeren Geldpolitik genauer unter die Lupe zu nehmen. Bei der EZB stieß Lagarde eine umfassende Überprüfung der geldpolitischen Strategie an - die erste seit 2003. Dabei geht es unter anderem um den geldpolitischen Werkzeugkasten, die Messung der Inflation und die Kommunikation der Notenbank. Noch im Januar hatte Lagarde bekräftigt: "Wir werden jeden Stein umdrehen." Mit Ergebnissen sei Ende dieses Jahres zu rechnen. Dieser ohnehin ehrgeizige Zeitplan dürfte nun ins Wanken geraten.

EZB-Chefin Christine Lagarde ist nach wenigen Monaten im Amt nun erstmals als Krisenmanagerin gefragt. Und sie dürfte handeln. Auf einer Videokonferenz mit den EU-Staats- und Regierungschefs hat Lagarde am Dienstagabend einem Medienbericht zufolge vor einer Krise wie 2008 gewarnt, falls nicht direkt gehandelt werde.

Zudem wird die EZB wahrscheinlich zusätzlich Liquiditätsspritzen aufziehen, die vor allem in Bedrängnis geratenen Mittelständlern zugute kommen sollen. Auch weitere Anleihekäufe sind im Gespräch, um Volkswirtschaften wie Italien zu stützen.

"Die Notenbanken kommen weltweit ins Rollen"

Laut Ökonom Bernd Krampen von der NordLB scheinen die Maßnahmen der Notenbanken weltweit nun "ins Rollen" zu kommen. Da die EZB aber schon mit sehr niedrigen Zinsen hantiere, dürfte deren Schwerpunkt wohl auf erneuten Aufkaufprogrammen liegen. Krampen erinnerte daran, dass der Ministerpräsident des besonders hart von der Viruskrise getroffenen EU-Landes Italien, Giuseppe Conte, jüngst verlangt habe, die EZB müsse handeln "whatever it takes".

Er spielte damit auf eine mittlerweile berühmt gewordene Rede von Lagardes Vorgänger Mario Draghi aus dem Jahr 2012 an: Der hatte damals angekündigt, die Zentralbank werde im Rahmen ihres Mandats alles tun, was nötig sei ("whatever it takes"), um den Euro zu retten. Dies gilt bis heute als Wendepunkt in der Euro-Schuldenkrise.

Corona-Krise könnte für globale Rezession sorgen

Die nun grassierende Viruskrise birgt laut Ökonomen die Gefahr, dass die Weltwirtschaft einbricht. Vor dem Hintergrund sah sich die Bank of England (BoE) zur ersten Senkung seit August 2016 gezwungen, als der Zins nach dem Brexit-Referendum ebenfalls auf 0,25 Prozent gesenkt wurde. Die Notenbank fürchtet, dass sich die Wirtschaft in den kommenden Monaten "erheblich abschwächen" wird. Bereits zu Jahresbeginn stagnierte die Konjunktur, wie aus Daten des Statistikamts ONS hervorgeht. Laut Notenbankchef Mark Carney wird sie jedoch wohl nicht so viel Federn lassen müssen wie 2008 - auch dank der "zielgerichteten Unterstützung" der BoE.

la/dpa