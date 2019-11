An der Digitalisierung führt auch in der Versicherungsbranche aktuell kein Weg vorbei. Doch ohne den Rückhalt der Arbeitnehmer läuft nichts: Die Basis für einen funktionierenden digitalen Wandel im Unternehmen ist ein kultureller Wandel.

Wie dieser gelingen kann, weiß Mark Klein, der Digitalisierungschef beim Versicherer Ergo. In unserem aktuellen Podcast erfahren Sie, wie er das Unternehmen digital voran bringt, was der Datenschutz für die Digitalisierung bedeutet und wie diese die Geschäftsmodelle in der Versicherungsbranche verändert.



