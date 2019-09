mm-Studie zu Vermögen in Deutschland

Mit einem Vermögen von 35 Milliarden Euro sind die Reimanns die reichsten Deutschen. Das ergibt die Schätzung des Vermögens der 1001 reichsten Bundesbürger, die das manager magazin zum 19. Mal veröffentlicht.

Das Vermögen der Reimanns, die 2017 erstmals Platz 1 belegt hatten, hat nach mm-Schätzung um zwei Milliarden Euro zugelegt. Zwar lief der Beauty-Konzern Coty so schlecht, dass die JAB Holding, die Investmentfirma der Reimanns, 2018 sogar einen Verlust von fast einer Milliarde Euro ausweisen musste. Im ersten Halbjahr 2019 wies die Reimann-Holding aber wieder einen Buchgewinn von 5 Milliarden Euro aus.

Die einstige Eigentümerfamilie des Ludwigshafener Chemiekonzerns Benckiser verfolgt unter JAB-Chairman Peter Harf (73) weiter eine aggressive Strategie. In wenigen Jahren hat sie mit Keurig Dr Pepper einen der größten Getränkekonzerne der Welt geschaffen - von Kaffee bis Limo schenkt sie alles aus. Diverse Luxusmarken und Parfüms gehören mit Coty ebenfalls zu ihrem Portfolio. Zudem hat sie kürzlich fast 5 Milliarden Dollar in Tierklinikketten in den USA investiert. Den Ursprung ihres Vermögens, ihren Anteil am britischen Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser mit Marken wie Calgon, Clearasil, Kukident oder Sagrotan, haben die Reimanns hingegen fast vollständig verkauft.

Die Familie Reimann besteht aus Renate Reimann-Haas (67) und Wolfgang Reimann (66), deren Halbbrüdern Stefan (56) und Matthias (54) Reimann-Andersen sowie deren insgesamt zehn Kindern. Als im Frühjahr bekannt wurde, dass ihre Vorfahren während der NS-Zeit mit den Nazis paktierten, drückte die Familie ihr Bedauern aus und Harf sagte, die Ahnen des Clans hätten "sich vergangen" und "gehörten eigentlich ins Gefängnis".

Die zehn reichsten Deutschen 2019 Platz 10: Klaus-Michael Kühne



Der HSV-Investor Klaus-Michael Kühne (82) ist Mehrheitsaktionär des globalen Logistikkonzerns Kühne + Nagel. Nebenbei kümmert sich der in der Schweiz lebende Milliardär um seine „Hobbies“: Diverse Beteiligungen (etwa an der Reederei Hapag-Lloyd), die von ihm gegründete Logistik-Uni in Hamburg oder das dortige Luxushotel „The Fontenay“.



Vermögen: 11,5 Mrd. Euro Platz 9: Familien Porsche und Piëch



Es gibt keine mächtigere Autodynastie in Deutschland. Über die Porsche SE hält der Clan seine 53,1 Prozent an Volkswagen. Schon vor dem Tod von Managerlegende Ferdinand Piëch im August dominierten dort (und damit in Wolfsburg) zunehmend die Porsches unter Vormann Wolfgang Porsche (76) die Doppeldynastie.



Vermögen: 12,5 Mrd. Euro Platz 8: Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler



Sohn und Mutter erleben schwere Zeiten. Ihr eigener Wälzlagerhersteller und Autozulieferer in Herzogenaurach hat genauso Probleme wie ihre Beteiligung Continental in Hannover. Beide leiden erheblich unter der Krise und dem Umbruch in der Autoindustrie.



Vermögen: 13,4 Mrd. Euro Platz 7: Familie Otto



Das Vermögen der Hamburger Kaufmannsfamilie ist weit gestreut. Neben der Otto Group steckt es im Einkaufszentrenbetreiber ECE, in Filialisten wie SportScheck oder MyToys, dem Paketdienst Hermes sowie Immobilien (auch jenseits des Atlantiks). Im Konzern mit dem eigenen Namen rückt Benjamin Otto (44, links) neben Vater und Patriarch Michael Otto (76).



Vermögen: 13,5 Mrd. Euro Platz 6: Familie Heinz Hermann Thiele



Bis heute ist Heinz Hermann Thiele (78) der unumstrittene Herrscher über den Bremsenhersteller Knorr-Bremse in München, der seit dem vergangenen Jahr auch an der Börse gelistet ist. Erst gerade installierte er mal wieder einen neuen CEO. Außerdem ist Thiele an Bahntechnikhersteller Vossloh beteiligt.



Vermögen: 16 Mrd. Euro Platz 5: Familien Theo Albrecht Jr. und Babette Albrecht



Die Eigentümer des Discounterimperiums Aldi Nord fielen zuletzt vor allem durch heftige Erbstreitereien auf. Das Lager von Babette Albrecht (60), Witwe des Gründersohnes Berthold, musste sich dabei dem Lager von Theo Albrecht Junior (69) geschlagen geben. Auch die Discountkette selbst erlebte zuletzt unruhige Zeiten und schrieb 2018 erstmals rote Zahlen im Heimatmarkt.



Vermögen: 17 Mrd. Euro Platz 4: Familien Albrecht und Heister



Ruhiger als bei den Nordlichtern verläuft es im Reich von Aldi Süd. Dort führte lange Peter Heister (72), der Schwiegersohn des verstorbenen Gründers, den Familienzweig. Inzwischen übernehmen aber dessen Söhne das Kommando. Traditionell ist der Clan so kamerascheu, dass es praktisch keine Fotos gibt. Vor allem im Ausland laufen die Geschäfte gut.



Vermögen: 22,5 Mrd. Euro Platz 3: Susanne Klatten und Stefan Quandt



Im vergangenen Jahr waren die Geschwister noch die reichsten Deutschen. Vor allem der Wertverlust des Autobauers BMW, an dem sie 47 Prozent besitzen, dezimierte den Buchwert ihres Vermögens um insgesamt 7,5 Milliarden Euro. Susanne Klatten (57) hält zudem Beteiligungen an SGL Carbon oder Altana (Chemie). Stefan Quandt (53) investiert über seine Holding Delton in Segmente wie Robotik, Automatisierung oder Logistik.



Vermögen: 26,5 Mrd. Euro Platz 2: Dieter Schwarz



Der öffentlichkeitsscheue Unternehmer feierte gerade seinen 80. Geburtstag. Er baute mit Lidl und Kaufland den drittgrößten Lebensmitteleinzelhändler der Welt auf, der zuletzt erstmals mehr als 100 Milliarden Euro umsetzte. In seiner Heimat Heilbronn agiert Dieter Schwarz vor allem als Stifter und Mäzen.



Vermögen: 27,5 Mrd. Euro Platz 1: Familie Reimann



Die Reimanns, die den Ursprung ihres Vermögens dem Ludwigshafener Chemiekonzern Benckiser verdanken, sind die wohl unbekannteste Dynastie der deutschen Wirtschaft. Lediglich ihr Vermögensverwalter Peter Harf (73, Foto), einer der Köpfe hinter der Familienholding JAB, tritt nach außen auf. Er schuf mit dem Getränkeriesen Keurig Dr Pepper und dem Kosmetikriesen Coty zwei Giganten. Zuletzt investierte JAB in Tierkliniken.



Vermögen: 35 Mrd. Euro

Mit einem Vermögen von 27,5 Milliarden Euro rangiert Dieter Schwarz (80) erstmals auf Platz zwei. Sein Discounter Lidl entwickelt sich nach wie vor dynamischer als die Geschäfte seiner Erzrivalen Aldi Nord und Aldi Süd, beide in Besitz der Nachfahren der Gründerbrüder Karl und Theo Albrecht. Der von Schwarz kontrollierte Handelskonzern, zum dem auch die Supermarktkette Kaufland gehört, setzt mehr als 100 Milliarden Euro um.

Zurückgefallen auf Platz 3 sind die letztjährigen Spitzenreiter Susanne Klatten (57) und Stefan Quandt (53). Ihr Vermögen fiel um 7,5 Milliarden Euro auf 26,5 Milliarden Euro. Die Geschwister besitzen 47 Prozent der Aktien von BMW. Das brachte ihnen für 2018 zwar eine Dividende von gut einer Milliarde Euro (brutto) ein. Aber da der Aktienkurs von BMW innerhalb von zwölf Monaten um mehr als 20 Prozent nachgab, verlor ihr Aktienpaket über fünf Milliarden Euro an Wert.

Für die Rangliste wurden Aktienvermögen mit den Schlusskursen vom 13. September berechnet.

Die nach den Quandt-Geschwistern größten Verlierer sind Georg (54) und Maria-Elisabeth (78) Schaeffler, Eigentümer des gleichnamigen Wälzlagerherstellers mit Sitz in Herzogenaurach und Großaktionäre beim Hannoveraner Autozulieferer Continental. Beide Unternehmen leiden unter einer schlechten Geschäftsentwicklung und gesunkenen Aktienkursen, so dass das Vermögen von Mutter und Sohn Schaeffler von 17 auf 13,4 Milliarden Euro zurückgegangen ist.

Insgesamt ist die Zeit, in der die Vermögen der reichsten Deutschen scheinbar mühelos wuchsen, vorerst zu Ende. An vielen Weltbörsen steigen die Kurse nicht mehr, Immobilienpreise und Unternehmensbewertungen haben ihre Höhepunkte überschritten.

Nach Schätzungen von manager magazin gibt es 2019 in Deutschland 200 Milliardäre - genauso viele wie 2018. Diese Zahl umfasst Individuen ebenso wie Großfamilien, die ein entsprechendes Vermögen gemeinsam besitzen. In der ersten Liste der reichsten Deutschen im Jahr 2001 waren es 69 Milliardäre, 2010 - nach einem leichten Rückgang durch die Weltfinanzkrise - bereits 102. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Zahl der Milliardäre in Deutschland mehr als verdoppelt.

Die Top-1001-Liste weist auch aus, welche Hochvermögende ihre Unternehmen oder ihre Anteile daran in Stiftungen eingebracht haben. Unter den Top 10 trifft dies für vier Milliardäre zu. Neben den Albrechts und Dieter Schwarz hat auch die Hamburger Händlerfamilie Otto eine Familienstiftung gegründet, die ihre Unternehmensanteile verwaltet und die Familien mit Ausschüttungen alimentiert.

Platz 1: Familie Reimann

Unternehmen: JAB Holding, Luxemburg; Keurig Dr Pepper, Coty, beide USA

Branchen: Getränke, Kosmetik, Tierkliniken

Vermögen: 35 Mrd. Euro (Veränderung zum Vorjahr: + 2 Mrd.)

Platz 2: Dieter Schwarz

Lidl, Kaufland, Neckarsulm

Einzelhandel, Immobilien

27,5 Mrd. Euro (+ 2,5 Mrd.)

Platz 3: Susanne Klatten und Stefan Quandt

BMW, München; Altana, Wesel; Delton, Bad Homburg; SGL Carbon, Wiesbaden

Auto, Beteiligungen

26,5 Mrd. Euro (- 7,5 Mrd.)

Platz 4: Familien Albrecht und Heister

Aldi Süd, Mülheim/Ruhr

Einzelhandel, Immobilien

22,5 Mrd. Euro (+ 0,7 Mrd.)

Platz 5: Familien Theo Albrecht Jr. und Babette Albrecht

Aldi Nord, Essen

Einzelhandel, Immobilien

17 Mrd. Euro (- 0,5 Mrd.)

Platz 6: Familie Heinz Hermann Thiele

Knorr-Bremse, München; Vossloh, Werdohl

Autozulieferer, Bahntechnik

16 Mrd. Euro (+1 Mrd.)

Platz 7: Familie Otto

Otto-Versand, ECE, beide Hamburg; Paramount, USA; Park Property, Kanada

Versandhandel, Logistik, Immobilien, Beteiligungen

13,5 Mrd. Euro (+/- 0)

Platz 8: Georg und Maria-Elisabeth Schaeffler

Schaeffler Technologies, Herzogenaurach; Continental, Hannover

Autozulieferer, Maschinenbau

13,4 Mrd. Euro (- 3,6 Mrd.)

Platz 9: Familien Porsche und Piëch

Volkswagen, Wolfsburg; Porsche, Stuttgart

Auto, Beteiligungen

12,5 Mrd. Euro (+ 0,5 Mrd.)

Platz 10: Klaus-Michael Kühne

Kühne + Nagel, Schweiz; Hapag-Lloyd, Hamburg

Logistik, Schifffahrt, Hotels

11,5 Mrd. Euro (+ 1 Mrd.)

