Im Mobilfunknetz der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen gibt es seit der Nacht zum Dienstag massive Störungen. In Teilen komme es aktuell für Kunden zu Problemen beim Aufbau der Daten und Sprachverbindung, teilte die Telekom am Morgen mit. Das Festnetz sei nicht betroffen.

"Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung", hieß es. Weshalb es zu den Störungen kam, teilte die Telekom bisher leider nicht mit.

Zuvor hatten Telekom-Kunden Berichten der Internetportale allestoerungen.de und netzwelt.de zufolge Probleme mit dem Mobilfunkempfang und mit dem mobilen Internet gemeldet. Betroffen waren demnach unter anderem die Großräume Berlin, Hamburg, Frankfurt und München. Auch im Kurznachrichtendienst Twitter meldeten in der Nacht Nutzer Probleme.

Probleme in den USA - Regulierungsbehörde ermittelt

Auch in den USA waren Kunden der Telekom-Tochter T-Mobile US von der Netzstörung betroffen. Die US-Branchenaufsicht Federal Communications Commission FCC reagierte mit Empörung auf die Probleme: "Der Ausfall des T-Mobile-Netzwerks ist nicht akzeptabel, schrieb Ajit Pai, der Chef der Regulierungsbehörde auf Twitter. Die FCC wolle eine Untersuchung einleiten. Die Behörde störte sich auch daran, dass T-Mobile US nicht sofort mit einer Stellungnahme auf die Störung reagiert hatte.

T-Mobile US hatte am 1. April nach einer rund zweijährigen kartellrechtlichen Zitterpartie die Fusion mit dem kleineren US-Wettbewerber Sprint endlich offiziell abschließen können. Die Fusion vereint die dritt- und viertgrößten US-Telefonanbieter, nach den Branchenführern Verizon Börsen-Chart zeigen und AT&T, was von Anfang an für großen wettbewerbsrechtlichen Widerstand sorgte.

Zweiter Mobilfunk-Gipfel der Bundesregierung

Der Ausfall bei der Telekom kommt passend zum zweiten Mobilfunk-Gipfel von Andreas Scheuer (CSU), der neben dem Verkehrsministerium auch für die digitale Infrastruktur zuständig ist. Rund 1,1 Milliarden Euro an bis zu 5000 Standorten will die Bundesregierung in den Netzausbau stecken - vor allem dort, wo ein privatwirtschaftlicher Ausbau zeitnah nicht zu erwarten sei, heißt es in deokm Entwurf für die Abschlusserklärung. Verfahren zur Genehmigung von Mobilfunkmasten sollen nur noch drei Monate dauern.

Eigentlich sollen die Netzbetreiber für flächendeckenden Empfang sorgen. Bei der Ersteigerung von Mobilfunkfrequenzen verpflichten sie sich dazu, bestimmte Versorgungsauflagen zu erfüllen, damit sie den Netzausbau nicht auf lukrative Regionen mit vielen Einwohnern beschränken. Dennoch gibt es weiterhin etliche Funklöcher. Besonders an Hauptverkehrswegen, also ICE-Strecken und Autobahnen, hapert es.

Der Bund will mit einer eigenen Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) gegensteuern, die "die Beteiligten im Förderverfahren entlasten" soll, wie es im Entwurf heißt. Zunächst hatte es geheißen, die Gesellschaft könne auch selbst Funkmasten bauen lassen, wenn nötig - das Netz- und Standortbetreiber teils kritisch gesehen.

mg/dpa-afx