Der Kurssturz an den internationalen Börsen setzt sich vorerst ungebremst fort. Nachdem der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Vortag bereits fast 6 Prozent verloren hatte, ging es nachbörslich um bis zu 1000 Punkte weiter abwärts. Der von Donald Trump verhängte Einreisestopp für 30 Tage für Reisende aus Europa hat die Nervosität eher erhöht als die Märkte beruhigt.

In Japan brachen am Donnerstag alle größeren Indizes auf ein drei-Jahres-Tief ein. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen gab im Verlauf um 5,2 Prozent nach auf 18.412 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index Börsen-Chart zeigen sank ebenfalls um rund 5 Prozent. Der Nikkei Volatilitäts-Index sprang um 10 Prozent auf 52,09 Zähler, der höchste Wert seit 2011.

Für den Dax Börsen-Chart zeigen indiziert der Broker IG rund 2 Stunden vor Xetra-Handelsstart am Donnerstag einen Rückgang von rund 5,3 Prozent auf 9883 Punkte - damit droht dem deutsche Leitindex erstmals seit 2016 der Rutsch unter die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Zählern. Seit dem Start des Corona-Crashes am 24. Februar hat der Dax bis Mittwoch bereits mehr als 3000 Punkte oder rund 23 Prozent eingebüßt. Das Rekordhoch von 13 795 Punkten von Mitte Februar ist inzwischen meilenweit entfernt.

"Ich glaube, die Märkte senden ein klares Signal an das Weiße Haus, dass die heute angekündigten Maßnahmen zu klein sind und zu spät kommen", sagte der Chefstratege Mick McCarthy vom CMC Markets in Sydney.

Die Wirtschaft reagierte enttäuscht auf die Ankündigungen. "Der Markt applaudiert der Rede des Präsidenten nicht", sagte der Marktstratege von Prudential Financial, Quincy Krosby. Investoren erwarteten eine detailliertere Aufstellung von Anreizen. Der Einreisestopp könne zwar helfen, aber da sei die Ausnahme Großbritannien. Und über Großbritannien würden viele Europäer in die USA kommen.

Der Währungsexperte Junichi Ishikawa von IG Securities in Tokio erklärte: "Trump hat das betont, was er für durchschlagende Maßnahmen hält, aber Bewegungen bei Aktien, Aktien-Futures und Währungen zeigen, dass dies nicht genug ist, um Investoren zu beruhigen." Ähnlich äußerten sich Analysten in Australien und Singapur.

WHO stuft Verbreitung des Virus mittlerweile als Pandemie ein

Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus mittlerweile als Pandemie ein. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Tedros kritisierte fehlendes Handeln durch die Staaten weltweit. "Wir haben die Alarmglocken laut und deutlich geläutet", erklärte der WHO-Chef.

Stratege Francois Trahan von der Bank UBS sagte: "Die Unsicherheit mit Blick auf die Gewinne der Unternehmen ist derzeit so groß, dass die Aktienkurse kaum Chancen auf Erholung haben". Schon vor dem Ausbruch der Epidemie seien die Aktienmärkte hoch bewertet und anfällig für eine Korrektur gewesen. Wegen des Virus habe diese Korrektur nun dramatische Ausmaße angenommen.

Goldman Sachs veröffentlicht düstere Prognose

Ob weitere geldpolitische Lockerungen der Notenbanken als Antwort auf die Epidemie taugen, wird am Markt angezweifelt. Die Bank of England hatte Mittwoch den Leitzins gesenkt. Mit einem ähnlichen Schritt rechnet RBC-Analyst Mark Chandler auch seitens der Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Sitzung am heutigen Donnerstag. Die amerikanische Fed hatte bereits in der vergangenen Woche den Leitzins reduziert - dem Aktienmarkt damit aber keine Stabilität verliehen. Eine weitere

Die Investmentbank Goldman Sachs ist für die US-Aktien in den kommenden Monaten pessimistisch. Den S&P 500 sehen die Experten bis Mitte des Jahres bei 2450 Punkten. Das wären vom gegenwärtigen Niveau weitere gut zehn Prozent Abwärtspotenzial.

