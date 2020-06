Nach seinen Kursverlusten am Freitag dürfte der Dax am Dienstag mit einem Kurssprung in die neue Handelswoche starten. Über Pfingsten hatten sowohl die US-Börsen wie auch die asiatischen Börsen weiter zugelegt.

Nach dem verlängerten Pfingstwochenende winken den Anlegern am Dienstag im Dax Börsen-Chart zeigen deutliche Gewinne: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start 2,8 Prozent höher auf 11 911 Punkte. Nach dem Rückschlag vom Freitag würde der Dax damit im zweiten Anlauf die exponentielle 200-Tage-Linie wieder deutlich überschreiten. Es winkt ein neues Erholungshoch nach dem vierwöchigen Corona-Crash bis Mitte März. Die Kursrally umfasst nicht nur Techwerte, sondern hat in den vergangenen Tagen auch an Breite gewonnen.

Nach der Erleichterungsrally in Hongkong zu Wochenbeginn seien die Anleger wieder deutlich risikofreudiger, erklärte Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets. Davon zeugten steigende Kurse an der Wall Street und in Asien sowie anziehende Preise für Öl und Industriemetalle.

US-Präsident Donald Trump hatte in seiner Reaktion auf Chinas Einmischung ins eigentlich autonome Hongkong sich trotz lautstarker Ankündigungen wieder einmal als Papiertiger gezeigt und die befürchtete weitere Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und China vermieden. Im Wahlkampf will Trump keinen ernsthaften Konflikt mit China riskieren und belässt es daher bei verbalen Drohungen. Asiens Börsen reagierten darauf bereits am Montag mit Kursgewinnen.

Koalition berät über 80-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket

Am Dienstag beraten in Deutschland die Koalitionsspitzen über das bis zu 80 Milliarden Euro schwere Konjunkturpaket. Im Gespräch sind Kaufprämien für Autos, ein Kinderbonus sowie Finanzhilfen für Kommunen und einzelne Branchen.

Fall George Floyd: Trumps Drohungen mit Gewalt belasten Dollar

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstag im frühen Handel wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1133 US-Dollar gehandelt. Sie lag damit auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1116 (Freitag: 1,1136) Dollar festgesetzt.

Die Zuspitzung der Lage in den USA machte sich zunächst wenig am Devisenmarkt bemerkbar. US-Präsident Donald Trump will die Unruhen notfalls mit militärischer Gewalt stoppen. Dem Markt fehlte es ansonsten an Impulsen. Auch im weiteren Handelsverlauf werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

Eine Welle der Empörung entlud sich in den Vereinigten Staaten nach dem Tod von George Floyd, der am Montag vergangener Woche in Polizeigewahrsam minutenlang von einem weißen Polizisten mit dem Knie auf dem Hals zu Boden gedrückt worden war und dem jüngsten Autopsiebericht zufolge noch am Ort seiner Festnahme verstarb. Trotz Ausgangssperren schlagen seit sechs Nächten die zunächst friedfertigen Demonstrationen in teils gewalttätige Proteste um, es kommt zu Plünderungen sowie Straßenschlachten mit der Polizei.

Asiens Börsen klettern weiter, Nikkei mit Kursgewinnen

Die asiatische Aktien haben am Dienstag mit der Aussicht auf eine globale Erholung nach der Coronavirus-Pandemie ihre Gewinne aufgebessert und ließen bekannte Sorgen über die Beziehungen zwischen den USA und China hinter sich. Doch die Kauflaune der Anleger wurde durch die Drohung des US-Präsidenten Donald Trump getrübt, der den gewalttätigen Protesten in den USA nötigenfalls mit Militärgewalt begegnen will.

Die Börse in Tokio hat sich am Dienstag zunächst stärker gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 0,8 Prozent höher bei 22.248 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,1 Prozent und lag bei 1586 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 2,5 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 107,71 Yen und gab 0,1 Prozent auf 7,1207 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9613 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1125 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0697 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2485 Dollar.

mit dpa und reuters