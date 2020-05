Der Dax gibt am Freitag wieder nach. Nach einem Kursplus von 40 Prozent seit Mitte März nehmen Anleger Gewinne mit. Investoren blicken zudem auf Hongkong sowie auf den Konflikt zwischen China und den USA.

Dem Dax Börsen-Chart zeigen gehen nach seinem jüngsten Höhenflug zunächst die Kräfte aus: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Freitag gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start rund 1 Prozent tiefer auf 11.670 Punkte. Tags zuvor hatte der Dax mit 11 813 Punkten den höchsten Stand seit Anfang März erreicht. Seit dem Tiefpunkt Mitte März hat der Dax schon wieder 40 Prozent an Wert zurückgewonnen.

Mit Blick auf die Hongkong-Krise und den Konflikt zwischen den USA und China sind Anleger inzwischen vorsichtig geworden, so dass Gewinnmitnahmen anstehen. An der Wall Street wurden zwischenzeitliche Gewinne im späten Handel bereits ausradiert: Dow Jones und Nasdaq schlossen jeweils im Minus. US-Präsident Donald Trump will sich am heutigen Freitag zum Konflikt mit China äußern.

Trotz massiver internationaler Kritik hatte Chinas Volkskongress die Pläne für ein neues Sicherheitsgesetz in Hongkong gebilligt. Das Vorhaben wäre der bisher weitestgehende Eingriff in die eigentlich garantierte Autonomie Hongkongs. Die USA drohen der Volksrepublik inzwischen sogar mit Sanktionen. Bürgerrechtler in der ehemaligen britischen Kolonie befürchten, dass die Regierung in Peking die Sonderrechte Hongkongs faktisch aufheben will.

Bisher hatte das Hongkong-Thema nur an den lokalen Börsen eine Rolle gespielt, was sich nun zu ändern scheint. Die Credit Suisse sieht die neue Kluft zwischen den USA und China und die Trump-Rede zum weiteren Vorgehen im Fokus.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor bereits eine harte Reaktion auf Chinas neues Sicherheitsgesetz angekündigt und will noch am Freitag sich vor der Presse äußern. Er könnte unterschiedliche Strafmaßnahmen verhängen, darunter Strafzölle, eine Begrenzung der Visa-Vergabe oder andere Wirtschaftssanktionen.

In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit auch auf die Konsumausgaben. Die Käufe der US-Verbraucher gelten als Hauptstütze der weltgrößten Volkswirtschaft. Moderat erfreuliche Konjunkturdaten werden die Finanzmärkte Analysten zufolge kaum zusätzlich befeuern, da sie schon vorab eingepreist wurden.

Asiens Börsen kaum verändert

Japanische Aktien haben am Freitag trotz wachsender Spannungen zwischen China und den USA wegen der Sicherheitsgesetze für Hongkong kaum verändert geschlossen.

Auch die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,1 Prozent.

Euro steigt auf Zweimonatshoch

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat am Freitag weiter zugelegt und ist auf den höchsten Stand seit etwa zwei Monaten gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1101 US-Dollar und damit so viel wie seit Ende März nicht mehr. Der Dollar stand dagegen zu vielen Währungen unter Druck. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch auf 1,1016 Dollar festgelegt.

Vor dem Wochenende stehen zahlreiche Konjunkturdaten auf dem Programm. In der Eurozone werden unter anderem neue Inflationsdaten erwartet. Wegen der niedrigen Ölpreise wird mit einem Rückgang der Inflationsrate knapp über die Nulllinie gerechnet. In den USA wird Notenbankchef Jerome Powell an einer Diskussionsrunde teilnehmen. Eine vorbereitete Rede wird jedoch nicht erwartet.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel einen kleinen Teil ihrer Vortagesgewinne wieder abgegeben. Händler begründeten dies mit den anhaltenden Sorgen vor einer Verschlechterung der US-chinesischen Beziehungen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 34,96 US-Dollar. Das waren 33 Cent weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) gab um 53 Cent auf 33,18 Dollar nach.

mit Nachrichtenagenturen