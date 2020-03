Am Mittwochmorgen zeichnet sich kein klares Bild zum Handelsstart ab: Vor den Zinsentscheiden der EZB am Donnerstag und der Fed kommende Woche scheinen sich die Anleger zunächst einmal zurückzuhalten.

Einen Tag vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) zeigt scheinen die Anleger im Dax Börsen-Chart zeigen am Mittwochmorgen laut Berechnungen von Banken und Händlern noch recht unentschlossen zu sein. Während einige den Leitindex leicht im Minus erwarten, haben andere Marktteilnehmer den Dax zum Start mit einem leichten Plus bei 10.508 Punkten berechnet. Am Dienstag hatte er wegen der anhaltenden Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Epidemie 1,4 Prozent tiefer bei 10.475,49 Punkten geschlossen.

Holen Notenbanken jetzt die Bazooka raus?

Der neuartige Virus und die Möglichkeiten, eine drohende weltweite Rezession abzuwenden, bestimmen weiterhin das Geschehen auf dem Börsenparkett. Experten rechnen daher für Donnerstag mit einer Senkung des EZB-Einlagensatzes sowie mit der Ausweitung der Wertpapierkäufe. Eine erneut Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed kommende Woche gilt ebenfalls als ausgemacht.

Mit einem Auge schielen Börsianer außerdem nach London, wo der neue Finanzminister Rishi Sunak den Haushalt vorlegen will. Allgemein werde mit deutlich höheren Ausgaben gerechnet, sagte Finanzmarkt-Experte Joshua Roberts vom Anlageberater Chatham. Schließlich habe die Regierung nach der Wahl im Dezember versprochen, die Konjunktur anzukurbeln und mögliche Belastungen durch den Brexit zu minimieren. Angesichts der Coronavirus-Krise steige der Druck, zu liefern.

Zumindest an der Wall Street hatten die US-Indizes am Dienstag noch Stärke gezeigt. Nach einer kurzen Schwächephase bauten die Indizes Dow Jones Börsen-Chart zeigen, Nasdaq Stock Market Börsen-Chart zeigensowie der marktbreite S&P 500 ihre Gewinne im späten Handel wieder aus und notierten jeweils rund 5 Prozent im Plus. Der Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss nahe Tageshoch und nur minimal unter der Marke von 25.000 Punkten. Bis zur Schlussglocke in New York legte der US-Leitindex rund 1200 Punkte zu.

Verfolgen Sie hier die wichtigsten Entwicklungen der Corona-Krise im Newsblog

Ölpreis erholte sich am Dienstag

Auch der Ölpreis, der am Montag zeitweilig um mehr als 30 Prozent eingebrochen war, erholte sich am Dienstag. Der Barrel-Preis für die US-Sorte WTI legte um mehr als zehn Prozent auf 34,36 Dollar zu.

Im Streit zwischen Russland und der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) sandte Moskau am Dienstag versöhnliche Signale. "Die Tür ist nicht verschlossen", deutete Energieminister Alexander Nowak im Fernsehsender Rossija 24 mögliche Gespräche über eine erneute Zusammenarbeit an.

Die Opec hatte sich am Freitag mit ihren Partnern nicht auf eine Drosselung der Fördermengen einigen können, vor allem Russland sperrte sich. Der größte Produzent Saudi-Arabien hatte daraufhin am Sonntag angekündigt, den Ölpreis stark zu senken.

Am Dienstag kündigte der saudiarabische Ölgigant Aramco an, seine Fördermenge von April an auf 12,3 Millionen Barrel pro Tag zu erhöhen. Das sind rund 2,5 Millionen Barrel mehr als bislang.

Damit wolle Saudi-Arabien "nach Marktanteilen greifen", kommentierte der Analyst Bill Farren-Price von RS Energy. "Die Hähne sind offen, und es hat harte Preiseinschnitte gegeben."

