Corona-Chaos an der Börse - was Anleger jetzt tun sollten

Die Corona-Krise beschäftigt die Wirtschaft und Gesellschaft wie kein anderes Thema. Die Auswirkungen auf Menschen und Unternehmen sind mannigfaltig, die Zusammenhänge sind komplex. In einer Sonderreihe zum Thema versuchen wir mit präzisen Analysen Klarheit zu schaffen. Handverlesene Experten geben Einschätzungen zu den Ereignissen, Themen und Fragen, die die deutsche Wirtschaft am meisten beschäftigen.

In der heutigen Folge analysiert unser Finanzexperte Mark Böschen, was gerade an der Börse passiert, wie sich Anleger am besten verhalten sollten, was Zentralbanken und die Politik tun, um die Lage zu beruhigen - und ob das gelingt.

Gerne können Sie uns Ihre Fragen zum Thema an podcast@manager-magazin.de schicken. Wir versuchen die relevantesten in den kommenden Podcast-Folgen beantworten.

Unser neues Podcast-Format soll Sie jeden zweiten Tag bestmöglich informieren - sehen Sie uns aber nach, sollte es ob der besonderen Umstände doch mal nicht möglich sein, die neue Taktung einzuhalten.

Unabhängig vom Podcast werden Sie auf manager-magazin.de täglich über die wichtigsten Ereignisse informiert.

Bleiben Sie gesund und nervenstark in diesen Zeiten.

Hören Sie unseren Podcast kostenlos, wo und wann Sie möchten. Die neuen Folgen erscheinen immer freitags auf manager-magazin.deund auf Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify, Deezer oder Google Podcasts. Einfach den "Folgen"- oder "Abonnieren"-Button drücken und keine Folge mehr verpassen!

Wir freuen uns über Ihre Podcast-Bewertung auf iTunes!