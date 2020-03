Das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Weltweit spüren Unternehmen und Branchen die Folgen. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

08.45 Uhr: In der russischen Hauptstadt Moskau wird die Schulpflicht aufgehoben. Ab Montag sollen die Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken oder zu Hause behalten, wie Bürgermeister Sergei Sobjanin ankündigt. Seinen Worten zufolge sind in Moskau 24 Infektionen bestätigt. Im ganzen Land sind es nach offiziellen Angaben 45.

- Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ruft Reiserückkehrer aus Italien, der Schweiz und Österreich zu einer zweiwöchigen Selbstisolation auf. "Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie 2 Wochen zu Hause - unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht", erklärt Spahn via Twitter.

- Apple schließt alle Ladengeschäfte außerhalb der Region China bis zum 27. März. Das kündigt Konzernchef Tim Cook in einem Schreiben an, das auf der Internetseite des Unternehmens veröffentlicht wird.

8 Uhr: Vietnam lässt ab Sonntag keine Bürger aus europäischen Ländern des Schengenraums und aus Großbritannien mehr einreisen. Außerdem wird die Visumsvergabe für alle Ausländer vorübergehend gestoppt, wie das Außenministerium mitteilt.

- In Indonesiens Hauptstadt Jakarta werden alle Schulen ab Montag für mindestens zwei Wochen geschlossen. Ersatzweise soll es Teleunterricht geben, wie Jakartas Gouverneur Anies Baswedan auf einer Pressekonferenz mitteilt. Seinen Worten zufolge sind bislang landesweit 69 Coronavirus-Fälle bestätigt.

- Auf den Philippinen ruft Präsident Rodrigo Duterte den höchsten Gesundheitsnotstand aus. Zugleich verfügt er Quarantäne-Maßnahmen für die Hauptstadt Manila, wo zwölf Millionen Menschen leben. Vorgesehen sind etwa nächtliche Ausgangssperren. Außerdem sollen Einkaufszentren für einen Monat schließen. Bislang wurden auf den Philippinen 64 Coronavirus-Infektionen festgestellt sowie sechs Todesfälle.

- In Taiwan müssen Reisende aus Europa sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Die Regelung gilt ab Dienstag, wie die Regierung mitteilt. Zugleich verschärft sie ihre Reisewarnung für den Schengenraum sowie Großbritannien und Irland und rät von nicht dringend nötigen Reisen dorthin ab.

06.00 Uhr: Das US-Militär kündigt an, dass Inlandsreisen von Service-Mitarbeitern sowie von Zivilbediensteten des Verteidigungsministeriums und deren Familien größtenteils ausgesetzt werden. Die Maßnahme gelte ab Montag.

- Das von den Demokraten kontrollierte US-Repräsentantenhaus winkt mit überwältigender Mehrheit von 363 zu 40 Stimmen ein Hilfspaket zur Bewältigung der Virus-Krise durch. Es sieht unter anderem Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und kostenlose Coronavirus-Tests vor. Das viele Milliarden Dollar schwere Paket soll ein Sicherheitsnetz aufspannen für Menschen, die in den kommenden Wochen wegen der Epidemie nicht arbeiten können. Präsident Donald Trump hat Unterstützung für das Vorhaben signalisiert. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass es kommende Woche auch der von den Republikanern kontrollierte Senat billigen wird.

- Die neuseeländische Ministerpräsidentin Jacinda Ardern kündigt an, jeder der ins Land komme, müsse sich für 14 Tage in "Selbstisolation" begeben. Kreuzfahrtschiffe sollen demnach den im Südpazifik gelegenen Inselstaat bis zum 30. Juni nicht mehr anlaufen. Neuseeland hat bislang sechs Infektionsfälle.

- Die amerikanische Bundesbehörde für Verkehr hebt in Form einer Notmaßnahme die Fahrzeitbeschränkung für Fahrer auf, die wichtige Güter für den Kampf gegen die Pandemie transportieren. Dazu gehören etwa medizinische Produkte, aber auch Lebensmittel, wenn es um die Versorgung ausverkaufter Geschäfte geht.

- Die tschechische Regierung beschließt die Schließung aller Restaurants von Samstag an für zehn Tage. Außerdem sollen alle Geschäfte geschlossen werden. Ausnahmen gelten allerdings unter anderem für Lebensmittelläden, Apotheken und Drogerien.

03.00 Uhr - In China werden für Freitag elf neue Infektionen gemeldet. Am Donnerstag waren es acht Fälle. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 80.824.

- Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert die Einbindung der Bundeswehr zur Bekämpfung der Pandemie. "Wir sollten überlegen, die Bundeswehr stärker einzubinden. Sie muss mit Pflegepersonal, Ärzten, Laboreinrichtungen und Kapazitäten in ihren Krankenhäusern mithelfen", sagt der CSU-Chef der Funke Mediengruppe.

- Südkorea meldet 107 neue Infektionen. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 8086 Fälle. Südkorea ist neben Italien außerhalb Chinas das am stärksten von der Coronavirus-Epidemie betroffene Land.

- Die US-Gesundheitsbehörden genehmigen die Coronavirus-Tests der Firma Thermo Fisher Scientific. Die Firma kann 1,4 Millionen der Test-Sets pro Woche herstellen.

- New York eröffnet die erste Coronavirus-Teststation für Autofahrer. Die Fahrer können auf das Gelände fahren, wo ihnen von geschulten Personal der Gesndheitsdienste Speichelproben entnommen werden. Die gehen dann an Labors, die innerhalb von 24 Stunden eine Diagnose stellen. In der Millionenstadt sollen mehrere dieser "drive-through" (fahr durch) eingerichtet werden.

00.30 Uhr - Der Deutsche Hausärzteverband fordert neue Lockerungen der Krankschreibungs-Regeln. Es sei eine große Erleichterung, dass Patienten wegen der Pandemie bis zu sieben Tage krankgeschrieben werden könnten, ohne dass sie dafür in die Praxis kommen müssten, sagt Verbands-Chef Ulrich Weigeldt der "Rheinischen Post". "Es wäre noch besser, diese Möglichkeit auf 14 Tage auszudehnen." Dann könnten Patienten so lange zu Hause bleiben, bis sie keine Ansteckungsgefahr mehr darstellten.

00.05 Uhr - US-Präsident Donald Trump erklärt, vier Reedereien hätten ihm zugesagt, dass für eine Frist von 30 Tagen keine Kreuzfahrtschiffe zu neuen Reisen aufbrechen werden. Er habe die Unternehmen darum gebeten, sagt Trump.