07.00 Uhr - Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann hat sich dafür ausgesprochen, dass der Bundestag trotz Coronavirus auch weiterhin zu Sitzungen zusammenkommen soll - allerdings mit Einschränkungen. "Ich plädiere dafür, den Sitzungsbetrieb in geordneter, aber reduzierter Form fortzusetzen. Denn wenn der Bundestag zu Hause bleibt, dann bleiben am Ende alle zu Hause, und das können wir uns nicht wünschen", sagte der SPD-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag).

- Als Vorsichtsmaßnahme sagt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplante Termine ab. So verschob er am Mittwoch einen Besuch in einem Wohn- und Pflegeheim in Bremen. Nach ihren Angaben wird auch ein Treffen mit den Staatsoberhäuptern Estlands, Finnlands und Sloweniens an diesem Freitag und Samstag in Berlin nicht stattfinden.

06.30 Uhr - Oscar-Preisträger Tom Hanks und seine Frau, die Schauspielerin Rita Wilson, sind nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die beiden 63-Jährigen halten sich derzeit in Australien auf, wo Hanks an einem Film arbeitet. Auf Twitter kündigt Hanks an, so lange wie nötig in Isolation zu bleiben. Sein Sohn Chet schreibt in einer Videobotschaft auf Instagram, seine Eltern machten sich keine Sorgen. Sei seien nicht sehr krank.

- In der chinesischen Provinz Hubei wird unterdessen die Industrieproduktion wieder aufgenommen, berichtet die staatliche Zeitung "Global Times". Reisebeschränkungen für vier Regionen in der Provinz würden gelockert. Hubei ist mit der Metropole Wuhan das Epizentrum der Coronavirus-Epidemie.

06.00 Uhr - Das US-Außenministerium ruft die Amerikaner auf, geplante Reisen ins Ausland wegen der Coronavirus-Epidemie zu überdenken. In vielen Gegenden der Welt gebe es Ausbrüche und die Gegenmaßnahmen könnten die Bewegungsfreiheit der Reisenden beschränken, etwa durch Quaräntene oder geschlossene Grenzen, warnt das Ministerium.

- Die US-Basketball-Liga NBA setzte alle Spiele der laufenden Saison aus. Auslöser ist die Erkrankung eines Spieler der Mannschaft Utah Jazz.

- Der Anbieter für Kurznachrichten Twitter informiert per Tweet weltweit alle Mitarbeiter, sie müssten von zu Hause aus arbeiten. Damit sollte das Ansteckungsrisiko vermindert werden.

05.00 Uhr - Die Bekleidungsgruppe Benetton schließt in Italien ab Donnerstag für zwei Wochen wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus alle Geschäfte in Italien. Das teilte das Unternehmen mit Sitz in der Nähe von Venedig am Mittwoch mit. Die Maßnahme gelte ab Donnerstag für alle Läden von Benetton, Undercolors und Sisley. Der Verkaufsstopp in den Geschäften solle zunächst zwei Wochen dauern.

- US-Präsident Donald Trump sagt Veranstaltungen in den Bundesstaaten Colorado und Nevada wegen der Ansteckungsrisiken ab.

- Südkorea meldet 114 neue Coronavirus-Infektionen. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 7869 Fälle. Außerhalb Chinas ist Südkorea das am stärksten von der Krise betroffene Land.

- In China werden für Mittwoch 15 neue Infektionen gemeldet. Am Dienstag waren es 24 Fälle. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 80.793.

02.00 Uhr - US-Präsident Donald Trump setzt von kommenden Freitag an alle Reisen von Europa in die USA für die Dauer von 30 Tagen aus. Er erklärt, die Einschränkungen würden nicht für Großbritannien gelten. Warum von den Briten im Gegensatz zu den anderen Europäern kein Risiko ausgeht, bleibt Trumps Geheimnis.

- Saudi Arabien untersagte nach einem Bericht des staatlichen Fernsehens Reisen in eine Reihe anderer Länder, um einer Ausbreitung des Coronavirus vorzubeugen. Demnach sollen auch Flugreisen von und zur EU befristet verboten werden.

- Der australische Ministerpräsident Scott Morrison erklärt, er empfehle nicht, dass Sportveranstaltungen mit Publikum abgesagt werden sollten. Seiner Ansicht nach sollten die Australier weiterhin die Sportveranstaltungen besuchen

01.00 Uhr - Die australische Regierung kündigt Wirtschaftsförderungen im Umfang von 17,6 Milliarden Australischer Dollar (10,2 Milliarden Euro) für den Kampf gegen die ökonomischen Auswirkungen der Epidemie an. Dazu zählen Lohnsubventionen und Geldzahlungen an kleine Unternehmen.

- Die CSU sagt wegen des Coronavirus ihre Wahlkampfveranstaltungen für die Kommunalwahl am Sonntag ab. CSU-Generalsekretär Markus Blume sagt der "Rheinischen Post" nach Vorabbericht, der Schutz aller Mitbürger müsse an erster Stelle stehen. "Der Endspurt bei den Kommunalwahlen in Bayern wird digital stattfinden", erklärt Blume.

- Das Capitol in Washington wird für Touristen gesperrt. Bis Ende März darf das Gebäude des amerikanischen Kongresses nicht mehr von Urlaubern betreten werden, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Jährlich besuchen rund drei Millionen Menschen den Sitz des amerikanischen Parlaments.