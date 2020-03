Das neuartige Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Weltweit spüren Unternehmen und Branchen die Folgen. Lesen Sie die wichtigsten Entwicklungen im Newsblog.

8.00 Uhr - Wegen der Coronavirus-Krise schließt Bayern von Montag an alle Schulen. Bis zum Beginn der Osterferien am 6. April werden alle Kindergärten, Schulen und Kitas geschlossen, berichten mehrere Medien. Damit sind in Bayern faktisch bis zum 20. April die Bildungseinrichtungen geschlossen. Die Staatsregierung will Details zum Vorgehen am Freitag (9.00 Uhr) bei einer Pressekonferenz in München bekanntgeben.

7.30 Uhr - Die Lieferando-Kuriere stellen zur Eindämmung der Ansteckungsgefahr das bestellte Essen nur noch an der Wohnungstür ab. Ohne physischen Kontakt solle auch die Übergabe der Bestellungen bei den Restaurants ablaufen, teilt der niederländische Essenslieferdienst Takeaway.com mit, der hinter der Marke steht. Die Maßnahme gelte europaweit. Takeaway.com ist unter anderem in Deutschland, den Niederlanden, Polen, Österreich und der Schweiz tätig.

5.30 Uhr - Singapur erlässt ein Einreiseverbot für Passagiere, die sich in den vergangenen 14 Tagen in Deutschland, Italien, Spanien oder Frankreich aufgehalten haben. Das Gesundheitsministerium ruft zudem dazu auf, auf alle nicht notwendigen Reisen in diese Länder zu verzichten. Außerdem wird der Hafen für Kreuzfahrtschiffe geschlossen.

- Die Pandemie gefährdet nach Ansicht eines Experten auch die Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften. Ein Verbot für Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern würde aber nur wenige sehr große Aktiengesellschaften treffen, sagte der Kapitalmarktrechtsexperte Frank Regelin von der Kanzlei Norton Rose Fulbright in Frankfurt. "Die meisten Hauptversammlungen sind viel kleiner." Insbesondere kleineren Gesellschaften ohne Erfahrung mit Online-Übertragungen empfehle er die Durchführung der Veranstaltungen unter strenger Berücksichtigung der Hygiene-Vorschriften. Es drohten sonst Anfechtungen, denn grundsätzlich handele es sich bei Hauptversammlungen um Präsenzveranstaltungen mit entsprechenden Regularien. "Keinem Aktionär darf die Teilnahme an einer Hauptversammlung verweigert werden", erklärte Regelin.

- In Italien ist die Zahl der Toten im Zuge der Coronavirus-Krise auf mehr als 1000 gestiegen. Das teilte der Zivilschutz am Donnerstag in Rom mit. Am Vortag waren es noch 827 Tote. Die Zahl der Infizierten stieg derweil auf mehr als 15.000 - das sind rund 2500 mehr als am Vortag. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat das Land seine Sperrmaßnahmen erneut deutlich verschärft. Seit Donnerstagmorgen bleiben die Geschäfte im ganzen Land geschlossen. Es gibt nur wenige Ausnahmen, so dürfen Lebensmittelläden, Apotheken, Tankstellen und Kioske weiter öffnen. Bars und Restaurants müssen ganz dichtmachen

5.00 Uhr - In China werden für Donnerstag acht neue Infektionen gemeldet. Am Mittwoch waren es 15 Fälle. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 80.813. Gleichzeitig geht das wirtschaftliche Leben allmählich wieder los: In der Provinz Hubei, wo die aktuelle Pandemie ihren Anfang nahm, nehme etwa die Autozulieferer-Industrie wieder die Arbeit auf, sagte Chinas Vize-Industrieminister Xin Guobin am Freitag.

4.30 Uhr - Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, warnt vor dem "immensen wirtschaftlichen Schaden" durch die die Corona-Pandemie und fordert schnelle Staatshilfen. "Mehr als die Hälfte der Unternehmen spürt bereits jetzt negative Auswirkungen durch das Virus", schreibt Müller in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt".

4.00 Uhr - Verschiedene Prominente aus Politik, Wirtschaft und Sport melden mittlerweile Infektionen. Dazu gehören nach dem Schauspieler Tom Hanks, der aktuell in Australien in Quarantäne sitzt, nun etwa Sophie Trudeau, Ehefrau des kanadischen Premierministers Justin, Mikel Arteta, Teammanager des FC Arsenal, und Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea.

3.00 Uhr - Belgien schließt wegen des Coronavirus alle Cafés, Restaurants und Diskotheken. Die Schulen stellen den Unterricht ein, alle Sport- und Kulturveranstaltungen werden abgesagt, wie Ministerpräsidentin Sophie Wilmès nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates am späten Donnerstagabend in Brüssel sagte. Eltern, die arbeiten müssen, könnten ihre Kinder jedoch weiterhin zur Betreuung in die Schulen schicken. Großeltern sollten die Enkelkinder nicht hüten, weil sie zu einer besonderen Risikogruppe gehören.

- Auch Portugal schließt wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle seine Schulen. Wie Ministerpräsident António Costa am Donnerstagabend mitteilte, beginnen die Schulschließungen am Montag und dauern bis zum Osterwochenende. Der eigentlich für 30. März geplante Beginn der Osterferien wird damit um zwei Wochen vorgezogen.

1.30 Uhr - Wegen des sich ausbreitenden Coronavirus werden im Saarland ab kommendem Montag alle Schulen und Kindertageseinrichtungen geschlossen. Dies geschehe aufgrund der Situation des Saarlandes als Grenzland zum Risikogebiet Grand Est in Frankreich, teilte die Staatskanzlei in der Nacht zu Freitag mit. Die Einrichtungen werden demnach bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Eine Notbetreuung für Familien werde sichergestellt.

00.30 Uhr - Der Formel-1-Auftakt in Melbourne ist wegen des neuartigen Coronavirus abgesagt worden. Diese Entscheidung teilte die Formel 1 zusammen mit dem Motorsport-Weltverband FIA und dem lokalen Veranstalter am Freitag mit.

dpa-afx, rtr, afp