Nach einzelnen nationalen und europäischen Bemühungen wollen nun auch Apple und Google dabei mithelfen, die Ausbreitung des Corona-Virus mit digitalen Technologien zu bekämpfen. Die beiden US-Konzere beschlossen eine Zusammenarbeit zum Einsatz von Bluetooth-Technologie, "um Staaten und Gesundheitsbehörden dabei zu helfen, die Verbreitung des Virus einzudämmen", wie beide Konzerne am Freitag mitteilten.

So wollen beide Unternehmen als ersten Schritt im Mai Programmierschnittstellen veröffentlichen, damit die Apps von Gesundheitsbehörden auf beiden Systemen interoperabel laufen und die Nutzer zertifizierte Anwendungen dann im jeweiligen App-Store herunterladen können.

In einem zweiten Schritt wollen die beiden zudem nach eigenen Angaben an einer "umfassenderen Bluetooth-basierten Plattform für Kontaktmessungen arbeiten", um noch "weit mehr Einzelpersonen" die freiwillige Teilnahme an einem solchen System zu ermöglichen. So könnten sich App-Anbieter auf eine möglichst gute Bedienoberfläche konzentrieren, statt sich um Datenschutz und Blootooth-Technologie kümmern zu müssen, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters eine App-Entwicklerin

Dabei setzen die Tech-Konzerne auf eine Zusammenarbeit mit "einem breiteren Ökosystem von Apps und Gesundheitsbehörden". Beide betonen, dass sie starken Wert auf Datenschutz, Transparenz und Freiwilligkeit der Teilnahme legen.

Im Zuge der Corona-Krise setzen bereits mehrere Staaten auf den Einsatz digitaler Technologien, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Allerdings mit unterschiedlichen Ansätzen und Herangehensweisen - auch hinsichtlich von Freiwilligkeit und Datenschutz.

Um in eine einheitliche, datenschutzfreundliche App voranzubringen, hatte sich in Europa bereits das Projekt PT gebildet, das seine Bluetooth-basierte Corona-Warn-App bereits in der Woche nach Ostern vorstellen will.

Dabei sollen Menschen, die sich für einen bestimmten Zeitraum in einer bestimmten Entfernung zu einem Infizierten aufgehalten haben, benachrichtigt werden, damit sie sich selbst einem Test unterziehen können. Allerdings steht und fällt die Wirksamkeit der Anwendungen mit der Anzahl der Menschen, die diese verwenden und eine Erkrankung dann auch tatsächlich melden.