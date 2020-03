Ein akuter Geldbedarf beim angeschlagenen US-Luftfahrtkonzern Boeing Börsen-Chart zeigen verunsichert Anleger. Die Aktien des US-Flugzeugbauers fielen am Mittwoch um bis zu elf Prozent auf ein Zweieinhalb-Jahres-Tief von 205,57 Dollar. Einem Insider zufolge will das Unternehmen eine 13,8 Milliarden Dollar schwere Kreditlinie bis zum Freitag komplett ausschöpfen, um damit die Folgen der Coronavirus-Epidemie abzufedern.

Mit den Problemen um den Unglücksflieger 737 MAX, der seit Monaten am Boden bleiben muss, habe das nichts zu tun, hieß es aus dem Umfeld des Unternehmens. Die Coronavirus-Krise wirkt sich weltweit auf Fluggesellschaften aus, die tausende Flüge streichen müssen. Auch die Aktie der Deutschen Lufthansa Börsen-Chart zeigen hat seit Februar rund 40 Prozent ihrer Marktkapitalisierung verloren und gehörte am Mittwoch erneut zu den schwächsten Werten im Dax Börsen-Chart zeigen.

In Europa gerieten auch die Papiere von Air France-KLM Börsen-Chart zeigen sowie von Norwegian schwer unter Druck. Die Aktien des Billigfliegers verbilligten sich um mehr als 10 Prozent.

la/dpa