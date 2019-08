In kaum einem anderen Feld herrscht so viel Unklarheit, Begriffsverwirrung und Irrglaube wie beim Thema autonomes Fahren. Tesla verkauft eine "full self driving"-Option; vom "Autopiloten" oder gar unterschiedlicher Autonomie-Level ist die Rede. Aber was steckt wirklich hinter den Begriffen? Wie weit sind wir technisch beim autonomen Fahren? Was gibt es bereits zu kaufen, was ist Zukunftsmusik und was Utopie?

Im Gespräch mit den Redakteuren Michael Freitag und Jonas Rest bringen wir Klarheit ins Wirrwarr der Begrifflichkeiten, befassen uns mit dem Stand der Technologie und diskutieren die Nutzungsszenarien von autonom fahrenden Autos.

