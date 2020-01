New Öko-Economy - wie nachhaltig ist die neue Nachhaltigkeit?

Klimademo in Berlin

Es ist ein Thema, das monatelang die Schlagzeilen dominerte, Millionen Menschen gingen für mehr Nachhaltigkeit auf die Straße. Und auch Unternehmen kündigten reihenweise Maßnahmen an, mit denen sie ressourcenschonender produzieren und den von ihnen verursachten Klimaschaden begrenzen wollen.

Doch wie ernst ist es den Unternehmen tatsächlich mit der Bekämpfung des Klimawandels? Was sind sie bereit aufzugeben? Und was können sie gewinnen? Oder ist das neue Klimabewusstsein in der Gesellschaft nur ein Hype, der bald schon wieder abflauen wird?

Über diese und viele weitere Fragen sprechen wir mit gleich zwei Experten, die sich dem Thema Nachhaltigkeit von unterschiedlicher Seite nähern. Mit dem Trendforscher Peter Wippermann, der das Thema aus gesellschaftlicher Sicht beleuchtet. Und dem Erfinder des Natur Aktienindexes NAI, Thomas Martens, der für den NAI Unternehmen auf Basis von deren Nachhaltigkeit bewertet.

