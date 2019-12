New Health - wie digital wird unser Gesundheitssystem?

Nach Jahren der Stagnation hat die Digitalisierung im Gesundheitsbereich 2019 einen enormen Sprung nach vorne gemacht: Erste Tests für Telemedizin laufen, die elektronische Gesundheitsakte ist auf den Weg gebracht und künftig können Krankenkassen Apps verschreiben, die das Befinden bessern oder bestimmten Krankheiten entgegenwirken sollen.

Was bedeutet das für uns als Patienten? Welche Anwendungen machen Sinn? Und welche Rolle werden große Technologiekonzerne wie Google oder Apple künftig in unserem Gesundheitssystem spielen?

Über diese und viele weitere Fragen haben wir mit zwei Experten gesprochen, die das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln verfolgen: Mit dem Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, sowie mit Erwin Böttinger, dem Leiter des Instituts für Digital Health am Hasso Plattner Institut in Potsdam. Sie erklären, was uns erwartet, wo es noch hakt - und wo die größten Fortschritte gemacht werden dürften.

