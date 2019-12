New Money - was 2020 in der Finanzwelt wichtig wird

Wer hat das Zeug, im kommenden Jahr die Bankenlandschaft aufzumischen? Mit welchen Angeboten? Und was heißt das für die traditionellen Spieler am Markt?

Was im kommenden Jahr 2020 in der Finanzbranche wichtig wird, welche digitalen Neuerungen den Markt umwälzen könnten und wie sich etablierte Player neu positionieren, skizzieren die manager-magazin-Redakteure Mark Böschen und Christina Kyriasoglou in unserem Jahresausblick "New Money" im Gespräch mit Mirjam Hecking.

