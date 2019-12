Welche Rolle werden gefälschte Bilder und Videos in der realen Welt künftig spielen? Müssen sich Facebook, Amazon, Google & Co. tatsächlich für eine Zerschlagung rüsten? Und wo spielt in Sachen Social Media künftig die Musik?

Fragen wie diese und viele andere beleuchten unsere Redakteure Christian Schütte und Christina Kyriasoglou in unserem Jahresausblick "New Tech". Im Gespräch mit Moderatorin Mirjam Hecking loten sie aus, was uns im Technologiebereich im kommenden Jahr so alles erwartet - und was das gesellschaftlich für Folgen hat.

