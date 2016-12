manager-magazin.de

Stundenlang mussten Patienten Mitte der 70er in ohrenbetäubend lauten MRT-Geräten ausharren, bis Aufnahmen aus ihrem Körperinneren fertig waren. Jens Frahm hat das Verfahren radikal revolutioniert - und ist dafür nun in die Hall of Fame der deutschen Forschung berufen worden.