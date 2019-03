Das Kreuzfahrtschiff war am Wochenende in Seenot geraten, Passagiere wurden mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht. Am Wochenende war vor der norwegischen Küste das Kreuzfahrtschiff "Viking Sky" in Seenot geraten, alle vier Motoren fielen aus, acht Meter hohe Wellen und der heftige Wind versetzten Passagieren und Crew in Angst und schrecken, das Schiff trieb auf die Küste zu, konnte dann aber ankern.