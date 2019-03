Elektro-Tretroller kommen in deutsche Städte Hype-Scooter im Test - Ist das die Zukunft der Mobilität?

Kein Start-up wurde schneller mit Milliarden bewertet als die E-Scooter-Verleiher Lime und Bird aus den USA. Mit Hunderten Millionen Dollar expandieren die jungen Firmen schnell, bald gehen die Elektro-Roller auch in Deutschland an den Start. manager-magazin.de-Redakteurin Christina Kyriasoglou hat in Berlin zwei deutsche Anbieter getestet, die der US-Konkurrenz die Stirn bieten wollen. Doch Kritiker befürchten Unfälle und ein spektakuläres Scheitern wie bei den Leihradanbietern Obike und Ofo.