Schwere Zerstörungen am Dienstag in der japanischen Stadt Osaka: Der Typhoon Jebi wütet weiter, laut Medienberichten gab es bisher mindestens sechs Tote. Gebäude wurden beschädigt, Straßen überflutet, Häfen und Flughäfen mussten geschlossen werden. Am Kansai International Airport war ein Tanker im Storm in die Hauptbrücke gedrückt worden, die zum Flughafen führt.