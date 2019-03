Paul Manafort, der frühere Wahlkampfleiter von US-Präsident Donald Trump, muss wegen Finanzvergehen für fast vier Jahre ins Gefängnis. Die Haftstrafe von 47 Monaten wurde am Donnerstag von einem Bezirksgericht im US-Bundesstaat Virginia verkündet. In der kommenden Woche muss er sich in einem weiteren Prozess in Washington verantworten.