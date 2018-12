In den 2000ern war Michael O'Leary kein PR-Gag zu billig, kein Auftritt zu wüst, um sich und seine Fluglinie Ryanair in die Schlagzeilen zu bringen. Nun muss er sich benehmen, berichtet mm-Reporter Michael Machatschke nach einem Besuch in Dublin. Seinen großen Report "Das Ende des Clowns" lesen Sie hier.