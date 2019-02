Für "Ganz oben", eine sehenswerte Dokumentation über Superreiche in Deutschland, hat Filmemacher Florian Opitz unter anderem den Drogeriegründer Dirk Rossmann begleitet - in den VIP-Bereich der Hannoveraner HDI-Arena, aber auch ins Büro des Milliardärs. Opitz liefert bemerkenswerte Einblicke. Die ganze Dokumentation können Sie noch bis 21.4. in der arte-Mediathek sehen.