US-Präsident Donald Trump hat die Reise der US-Delegation zum Weltwirtschaftsforum in Davos gestrichen,teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Donnerstag mit. Geplant war eine Reise des Finanzministers Steven Mnuchin sowie des Außenministers Mike Pompeo. Die Absage sei auf den derzeitigen Government Shut Down in den USA zurückzuführen.