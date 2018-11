Ceconomy kommt nicht zur Ruhe. Nach einem heftigen personellen Aderlass baut der Elektronikhändler seine Führungstruppe im Heimatmarkt Deutschland erneut um. Der Österreicher Florian Gietl wird CEO und COO.

Sein Vorgänger Ditmar Krusenbaum verabschiedet sich in den Ruhestand. Krusenbaum war erst im April zum Landeschef in Deutschland aufgestiegen, damals hatte ihn Gietl in Österreich beerbt. "2018 ist ein Jahr voller Herausforderungen für die deutsche Landesgesellschaft. Unsere strategischen Initiativen wurden nicht schnell und konsequent genug umgesetzt", schreibt Ferran Reverter in einer internen Verlautbarung.

Der Spanier hat seit wenigen Wochen die Aufgabe, im mit Abstand wichtigsten Markt des Konzerns durchzugreifen und ist damit offenbar noch längst nicht fertig. "Obwohl es in vielen Bereichen auch Fortschritte gab, müssen wir die Veränderungen auf allen Ebenen noch schneller, fokussierter und effizienter angehen."

Wie manager magazin bereits gestern vermeldete, verlassen mit Mirko Nägele und Lennart Wehrmeier erneut zwei Topmanager den kriselnden Elektronikhändler. Nägele war erst im Sommer 2017 als Geschäftsführer für die Bereiche Einkauf, Supply Chain und Online in das Führungsgremium der Landesgesellschaft Deutschland aufgerückt. Lennart Wehrmeier war zuletzt als COO für Media Markt im Heimatmarkt verantwortlich.

Gietl übernimmt Wehrmeiers Aufgaben in Personalunion

Der neue Deutschland-Chef Gietl übernimmt Wehrmeiers Aufgaben in Personalunion. Nägeles Job übernimmt Remko Rijnders, der dabei eng mit Group Commercial Officer Lee Gill zusammenarbeiten wird. Gietl wird in Österreich von dem Ungarn Csongor Nemet beerbt, der nun zwei Länder führen soll.

Die Fluktuation bei dem Elektronikhändler bleibt damit hoch. Mit CFO Thomas Wünnenberg, Saturn-Chef Carsten Strese und Services-Geschäftsführer Klaus-Guido Jungwirth hatten erst vor wenigen Monaten drei langgediente Manager der Media-Saturn Deutschland GmbH die Koffer packen müssen.

Im Oktober hatte der Mutterkonzern Ceconomy den Abschied von Vorstandschef Pieter Haas und Finanzchef Mark Freese bekannt gegeben. Wenige Tage danach ging Topmanger Wolfgang Kirsch, den manche als potenziellen Haas-Nachfolger gehandelt hatten.

Ceconomy hatte jüngst zwei Mal die Gewinnprognosen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017/18 senken müssen, für die auch das schleppende Deutschland-Geschäft verantwortlich war.