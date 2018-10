Der kriselnde US-Industriekonzern General Electric (GE) Börsen-Chart zeigen tauscht im Zuge einer überraschenden Milliarden-Abschreibung im Kraftwerksgeschäft seinen Chef aus. H. Lawrence Culp Jr. werde mit sofortiger Wirkung die Konzernführung von John Flannery übernehmen, teilte der Siemens-Rivale aus den USA am Montag in Boston mit.

GE rechnet damit, wegen der Probleme in der Kraftwerkssparte den gesamten Firmenwert (Goodwill) des Bereichs von 23 Milliarden Dollar (19,8 Milliarden Euro) abschreiben zu müssen. Wegen der schwachen Geschäftsentwicklung in dem Bereich kassierte GE auch sein diesjähriges Gewinnziel für den Gesamtkonzern. Sowohl der freie Mittelzufluss (Cash Flow) als auch der Gewinn je Aktie würden unter der bisherigen Prognose für 2018 liegen. Die GE-Aktie legte vorbörslich um bis zu 10 Prozent zu.

Flannery stand erst seit August 2017 an der Spitze von GE. Er hat den Verkauf ganzer Sparten in die Wege geleitet und unter anderem das Geschäft mit Gasmotoren und Stromaggregaten um die österreichische Tochter Jenbacher an den Finanzinvestor Advent veräußert. Um wieder auf die Beine zu kommen, sollte sich GE nach Flannerys Vorstellungen auf das Geschäft mit Flugzeugantrieben, Kraftwerken und erneuerbaren Energien konzentrieren.

Doch trotz Umstrukturierung fiel der Wert des Konzerns unter 100 Milliarden Dollar, die Aktien verloren mehr als 35 Prozent ihres Wertes, im vergangenen Monat fielen die Papiere auf ein Neun-Jahres-Tief, nachdem bekannt wurde, dass GE Probleme mit einem neuen Gasturbinen-Modell habe.

Der 55-jährige Culp soll nun die Trendwende schaffen. Von 2000 bis 2014 war er CEO und Präsident des US-Mischkonzerns Danaher Corporation mit einem Umsatz von 18,33 Milliarden Dollar im Jahr 2017. Während seiner Amtszeit wuchsen die Einnahmen von Danaher um das Fünffache.

dpa-afx/rtr/ap/akn