Die Anwälte des inhaftierten Automanagers Carlos Ghosn wollen heute die Freilassung ihres Mandanten auf Kaution fordern. Das dürfte schwierig werden. Denn die japanische Staatsanwaltschaft hat Ghosn ein weiteres Mal angeklagt. Sie wirft ihm vor, Verluste aus Devisen-Absicherungsgeschäften illegal verbucht zu haben.

Die japanische Staatsanwaltschaft hat eine neue Anklage gegen den in Untersuchungshaft sitzenden früheren Verwaltungsratschef des Renault-Partners Nissan, Carlos Ghosn, erhoben. Dies gab das Bezirksgericht am Freitag bekannt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 64-Jährigen vor, Verluste aus Devisen-Absicherungsgeschäften während der Finanzkrise 2008/2009 auf Nissan übertragen und damit gegen Unternehmensgesetze verstoßen zu haben.

Zuvor hatte sie den Architekten der internationalen Autoallianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi bereits wegen Verstoßes gegen Börsenauflagen angeklagt. Wegen dieses Vorwurfs war Ghosn am 19. November vergangenen Jahres in Tokio festgenommen worden. Seither sitzt er in U-Haft.

Der Anklage zufolge soll der Manager, der formal nach wie vor noch Vorstandschef von Renault ist, auch in den Jahren 2010 bis 2015 ein zu niedriges Einkommen deklariert haben soll. Zudem soll er sich persönlich an Firmenkapital des Autobauers Nissan bereichert haben.

Ghosns Anwälte erklärten am Freitag, eine Freilassung ihres Mandanten auf Kaution fordern zu wollen. Allerdings räumten sie ein, dass eine Freilassung auf Kaution bis zum Beginn eines Prozesses fraglich sei.

rei/AFP/dpa