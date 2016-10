Auszug aus neuem Buch der "Working Moms" - Teil 3Mut zu Kindern und Karriere Was als Managerin im Ausland wichtig wird

Es ist das eine, zwischen zwei Städten innerhalb Deutschlands zu pendeln oder umzuziehen, etwas ganz anderes jedoch, das Land mit seiner Familie zu verlassen und in eine neue Kultur einzutauchen. Aletta von Massenbach hat es als Alleinerziehende zusammen mit ihrem Sohn gewagt. Die Fraport-Managerin war früher im Beteiligungsmanagement des Frankfurter Flughafenbetreibers tätig. Nach der Geburt ihres Sohnes wollte sie etwas ändern, weil der Job mit extrem viel Reisetätigkeit verbunden war: New York, Südostasien - die Juristin war ständig unterwegs, um Firmenzukäufe oder -abspaltungen auszuloten und zu verhandeln.

Deswegen schlug sie dem Fraport-Management vor: "Ich will eine Geschäftsführer-Position im Ausland." Einer ihrer Beweggründe war, dass ihr die Kinderbetreuung durch Ganztagskindergärten, -schulen und Kindermädchen außerhalb von Deutschland viel verlässlicher erschien als hierzulande. Ein entscheidender Punkt für sie als Alleinerziehende und Alleinverdienerin. Doch den Aspekt thematisierte sie überhaupt nicht gegenüber ihrem Arbeitgeber. Auch die Tatsache, dass es relativ wenige Frauen auf solchen Posten im Unternehmen gab, ignorierte sie. "Ich habe formuliert, wie ich es mir vorstellte", erzählt sie im Rückblick. Weil sie schon lange für die Firma arbeitet - seit 1996 -, hatte sie eine komfortable Verhandlungsposition.

"Ich habe Expertise und ein gewisses Standing - und nutzte es: Denn zwei Dinge kamen nicht in Frage: Dass mein Sohn schlecht betreut würde oder dass ich einen beruflichen Rückschritt mache, nur weil ich Mutter bin." 58 So kam es denn auch: Für drei Jahre übernahm sie die Geschäftsführung eines Fraport-Flughafens in Bulgarien, seit dem Herbst 2015 verantwortet sie den Standort in Antalya in der Türkei mit 420 Mitarbeitern, dem zweitgrößten Flughafen des Landes. Die Türkei gehört für Fraport zu den drei wichtigsten Standorten - gemessen am Gewinn des Unternehmens -, doch seit den verschiedenen Terroranschlägen Anfang 2016 in dem Land und aufgrund der Nähe zum Kriegsgebiet Syrien flaut das Geschäft ab. Keine einfache Aufgabe für Aletta von Massenbach.

Die Mitt-Vierzigerin reizt jedoch gerade die Herausforderung. Im Hinblick auf ihren Wiedereinstieg mit Kind machte sie damals genau das ihrem Chef klar: "Auf mich ist Verlass. Ich arbeite Vollzeit, ich stehe auch abends zur Verfügung - aber ich habe keine Lust auf langweilige Jobs." Und so setzt sie ihre internationale Karriere fort, wenn auch mit längerer Verweildauer an einzelnen Standorten. Für ihren Sohn ist es längst zur Normalität geworden, sich in einer fremden Kultur zu bewegen. In Bulgarien besuchte der 6-Jährige eine französische Kita, jetzt lernt er Englisch und Türkisch.

Aletta von Massenbach, selbst eine ehemalige Internatsschülerin, ist begeistert von den Ganztagsschulen, die sie im Ausland kennengelernt hat. "Was ich von deutschen Ganztagsschulen weiß, klingt ganz okay. Im Ausland sind die privaten Einrichtungen aber meistens richtig schön." Soll heißen: Lernen, Spielen und Erholen im richtigen Wechsel, als verlässliches Angebot mit integrierten Sport- oder Musikkursen. Studienergebnisse stützen die Einschätzung der Mutter: Demnach sind deutsche Kindergärten im europäischen Ausland besser als hierzulande. Das Eintrittsalter für Kinder ist niedriger, der Betreuungsschlüssel vorteilhafter und eine Kooperation oder gar Einbindung in eine deutsche Schule meist gegeben.

Tipp "Im Ausland empfinde ich die Organisation einer guten Kinderbetreuung einfacher: Das Angebot der Ganztagsschulen ist in großen Städten besser, zudem lernt mein Sohn früh andere Kulturen und Sprachen kennen." Aletta von Massenbach, Managerin, Fraport

Unterstützung bekommt die Managerin von einer Kinderfrau, einer Peruanerin, die seit gut vier Jahren bei der Familie ist und von Bulgarien mit in die Türkei gezogen ist. Sie holt den Jungen beispielsweise nachmittags nach der Schule ab und hat ab dann volle Verantwortung, bis die Mutter des Jungen nach Hause kommt. "Sie ist längst ein Teil unserer Familie", 59 sagt von Massenbach. Zurzeit lebt sogar die Freundin des Au-pairs mit im Haushalt. Doch auch die Working Mom kann ihren Arbeitstag hin und wieder flexibel gestalten und gelegentlich früher das Büro verlassen. "Ich könnte meinen Mitarbeitern oder Geschäftspartnern nie sagen: 'Ich bin jetzt nicht erreichbar'. Das Telefon muss immer an sein. Aber als Chefin bin ich zeitlich flexibel."

