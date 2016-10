Ex-Chefin des Modelabels Iris von Arnim Unternehmerin und junge Mutter: Wie geht das?

Noch immer gründen deutlich mehr Männer als Frauen ein Unternehmen. Immerhin stellte die Kreditanstalt für Wiederauf bau (KfW) in ihrem jährlichen Gründungsmonitor zuletzt einen gestiegenen Anteil von unternehmerisch aktiven Frauen fest: 43 Prozent der insgesamt 915.000 Gründer im Jahr 2014 waren weiblich. Damit wurde der Rekordwert aus dem Vorjahr erneut erreicht.

Dass Selbständige sich wegen ihres beruflichen Engagements aber nicht davon abhalten lassen, Kinder zu bekommen, hat der Verband deutscher Unternehmerinnen im April 2016 bestätigt: Zwei Drittel aller Unternehmerinnen sind einer Befragung des Verbands deutscher Unternehmerinnen (VdU) zufolge Mütter, jede Zehnte hat sogar drei oder mehr Kinder. Der VdU hat rund 1.600 Mitglieder. Sie erwirtschaften einen Jahresumsatz von 85 Milliarden Euro und beschäftigen 500.000 Mitarbeiter.

40 Prozent der Arbeitgeberinnen gaben an, dass Unternehmertum und Elternschaft sich besonders gut vereinbaren lassen. Für weitere 14 Prozent war die Familiengründung sogar der Auslöser für die Selbständigkeit.

Auch unter den Working Moms gibt es Frauen, die sich im Zuge der Familiengründung selbständig gemacht haben - und als Einzelunternehmerinnen, als sogenannte Solopreneure, tätig sind. Andere beschäftigen Hunderte von Angestellten. Einige der Unternehmerinnen stellen sich auf den folgenden Seiten vor.

Kein Vorgesetzter, keine festen Bürozeiten und Entscheidungen treffen, wie man es selbst für richtig hält: So malen sich viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Vorteile einer Selbständigkeit aus. Für Bettina Burbach war es jedoch nicht die Unzufriedenheit mit den Rahmenbedingungen ihres vorherigen Arbeitgebers - für sie war die Unternehmensgründung schlicht der "nächste logische Schritt" in ihrer Karriere.

Als Geschäftsführerin des Hamburger Kaschmir-Modelabels Iris von Arnim hatte sie "eine sehr schöne Position", wie sie es nennt. Dann kam allerdings der Umzug nach München zu ihrem Mann - das Paar erwartete Nachwuchs: erst einen Sohn, bald darauf eine Tochter. Sie überlegte zwischendrin sogar, zu dem Job in Hamburg zurückzukehren, wurde sich mit ihrer ehemaligen Chefin jedoch nicht einig. Die potentiellen Alternativen in München begeisterten sie hingegen kaum. "In meinem alten Job hatte ich mit sehr exklusiven Produkten zu tun, es war eine bekannte Marke und ich konnte viel bewegen", erzählt Bettina Burbach. Um an etwas Vergleichbares in München anknüpfen zu können, so war ihre Schlussfolgerung, musste sie ihr eigenes Label gründen. 2008 rief sie Sousi ins Leben, die Kurzform von Soul Sisters, eine Marke für hochwertige Kaschmirprodukte. "Jetzt mache ich das, was ich früher gemacht habe, alleine - aber ich darf sogar noch die Produkte selbst designen."

Klingt gut, aber wie geht das? Mehr Kompetenzen, mehr Zuständigkeiten, alles alleine, und dann auch noch zwei kleine Kinder?

"Naja", sagt die Münchnerin, "man muss das, was man macht, lieben. Der Inhalt der Arbeit muss die Motivation sein, sonst klappt es nicht. Die Selbständigkeit als Ausweg aus einer unglücklichen Festanstellung funktioniert nicht." Burbach hat sich einen strikten zeitlichen Rahmen verordnet: Weil sie Büro und Atelier in der Privatwohnung hat, ist ihr die Abgrenzung besonders wichtig: Um 17 Uhr kommen beide Kinder, die inzwischen zehn und elf Jahre alt sind, in der Regel nach Hause. Dann schaltet die Unternehmerin ihren Computer aus und macht Feierabend.

Stehen der Junge und das Mädchen mal früher auf der Matte, haben sie eines zu respektieren: Ist die Tür zum heimischen Arbeitszimmer zu, heißt das: Mama ist noch nicht zu Hause. Bettina Burbach arbeitet Teilzeit, so man das als Selbständige sagen kann. Wenn aber alles nach Plan läuft, ist ihr zeitlicher Einsatz mit einer 80-Prozent-Stelle vergleichbar. Damit gehört ihr Freitagnachmittag der Familie.

Wenn sie zwischen September und November durch die Republik tourt, um ihre neue Kollektion Geschäftspartnern, Kunden und Medien vorzustellen, ist der Zeiteinsatz hingegen deutlich größer. Dann unterstützt ein Kindermädchen die Familie: Eine junge Frau, die das ganze Jahr über als Minijobberin angestellt ist, die aber manche Wochen gar nicht arbeitet und dafür zu anderen Zeiten mehr.

Noch etwas möchte sie gründungswilligen Müttern mit auf den Weg geben: "Es ist wichtig, vorher zwei Dinge mit seinem Partner zu klären." Erstens: Als Gründerin verdient man fast immer erst einmal weniger. Ist er bereit, den Verdienstausfall mitzutragen? Zweitens: Als Unternehmerin ist man vermeintlich flexibler, hat aber eigentlich mehr zu tun. Wird er Familienaufgaben weiterhin gleichberechtigt teilen? "Sicherlich kann ich als Selbständige manches zu Hause auffangen. Trotzdem darf das nicht heißen, dass ich automatisch für alle Haushalts- und Familienthemen zuständig bin." Denn ihre Mission bleibt ja, ein noch erfolgreicheres Unternehmen aufzubauen.

