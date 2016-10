Erfahrungen einer P&G-Geschäftsführerin Wie Frauen sich mit Teilzeit manchmal selbst betrügen

"'Killer' ist ein zu hartes Wort", sagt Isabel Hochgesand. "Und ich weiß auch nicht, ob das so zutrifft. Aber ich rate allen Frauen: Wenn ihr de facto Vollzeit arbeitet, dann lasst euch auch für eine Vollzeitstelle bezahlen." Hochgesand ist Logistik-Geschäftsführerin bei Procter & Gamble (P&G), sie hat als Mutter zweier Kinder immer Vollzeit gearbeitet. Der Konsumgüterhersteller ist fortschrittlicher als die meisten Unternehmen, der weltweite Frauenanteil in Führungspositionen liegt bei 43 Prozent. Und so kennt P&G viele Arbeitszeitmodelle, um den Bedürfnissen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entgegenzukommen. Allerdings gilt auch hier: Mit 15 Wochenarbeitsstunden macht niemand Karriere - vor allem nicht auf Dauer.

Daher arbeiten im Umfeld der Geschäftsführerin viele Frauen 'vollzeitnah' - irgendetwas zwischen 75 und 90 Prozent steht in ihrem Vertrag. Viele setzen sich abends noch mal an den PC. Und schnell werden aus den vereinbarten 32 oder 35 Wochenarbeitsstunden 40 und sogar mehr. Denen rät die Geschäftsführerin: Wer ohnehin fast Vollzeit arbeitet, sollte sich auch eine volle Stelle bezahlen lassen. "Eine gewisse Flexibilität für die Familie ist immer möglich. Aber nur so erhaltet ihr die Vergütung, die ihr verdient."

Die Betriebswirtin hat bei P&G Karriere gemacht. Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet sie für den Konsumgüterhersteller. Vor ihrer Beförderung in die deutsche Geschäftsführung mit Sitz in Schwalbach war sie mit Mann und Kind in die USA gezogen und für eine Weile in der Konzernzentrale in Cincinnati tätig, wo sie den globalen Einkauf für die Marken Pampers, Always und Charmin verantwortete. In die dortige Kultur eingetaucht, fielen ihr große Unterschiede beim Umgang mit Schwangeren in Deutschland und den USA auf: "Sagt man in Deutschland, man kommt nach vier, fünf Monaten Elternzeit zurück in den Job, antworten die meisten Menschen 'Ach, Gott, das arme Kind.' Erzählt man dasselbe in den USA, fallen die Rückmeldungen gänzlich anders aus: 'Oh wow, gut, dass du dir so viel Zeit nimmst, toll.'"

Viele Führungskräfte bei Procter & Gamble durchlaufen mittlerweile ein sogenanntes 'Unconscious Bias'-Training (zu deutsch: unbewusste Haltungen), bei dem sie sich mit ihren Bildern im Kopf und ihren unbewussten Rollenmodellen auseinandersetzen, um solche Gespräche hoffentlich irgendwann überflüssig zu machen, wie Hochgesand meint. Und ergänzt dann noch, weil sie keinen falschen Eindruck entstehen lassen will: "Ich befördere Frauen natürlich auch in Teilzeit. Wenn Mitarbeiterinnen Potential haben, machen wir ziemlich viel möglich. Mir geht es aber zuvor darum, unreflektierte Stereotype in Frage zu stellen."

