Arbeit kann nerven. Eine repräsentative Umfrage des Karriereportals Linkedin ergab: Gut zwei Drittel aller Deutschen steckten bereits in einem ungeliebten Job fest. Aber viele zögern trotzdem lange, bis sie das betreffende Unternehmen verlassen - im Schnitt dauert es elf Monate, bis Betroffene überhaupt einen Wechsel in Betracht ziehen.

Die Hauptursache dafür liegt nicht im Arbeitsmarkt begründet, sondern in den Arbeitnehmern selbst: In vielen Fällen fehlt es, so das Ergebnis der Untersuchung, schlicht an Selbstvertrauen. Sprich: Die Leute finden ihren Job doof, trauen sich aber leider auch nichts anderes zu. Knapp ein Drittel der Befragten hat sich schon einmal gegen eine Bewerbung entschieden, weil sie sich nicht fit für einen Wechsel fühlten.

Der Selbstzweifel speist sich im Wesentlichen aus drei Quellen, die je ungefähr von einem Drittel der Betroffenen als Grund angegeben wurden: Fehlende Berufserfahrung; die Einschätzung, dass es bessere Kandidaten gäbe als einen selbst; und Angst vor dem Verlassen der eigenen Komfortzone.

Mit dem Alter steigt das Selbstvertrauen allerdings: Knapp die Hälfte (44 Prozent) der 18- bis 34-jährigen hat wegen mangelndem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten schon mal auf eine Bewerbung verzichtet, in der Altersgruppe zwischen 35 und 54 waren es nur noch halb so viele und bei den über 55-jährigen nur noch 16 Prozent. Und Männer trauen sich mehr zu als Frauen (26 versus 36 Prozent).

Prominente Job-Hopper der deutschen Wirtschaft Dorothee Blessing (50): Sie war die Frontfrau im Investmentbanking bei Goldman Sachs, wechselte dann zum Wettbewerber J.P. Morgan. Dort leitet sie das Deutschland-Geschäft. Eine Trennung in den Top-Etagen gerät oft zum Psychodrama, wie die aktuelle mm-Titelgeschichte zeigt. Prominenter Job-Hopper ist auch ...

Hier geht es zur Titelgeschichte aus dem aktuellen manager magazin. Torsten Hochstetter (51): Er gestaltete lange Jahre bei Adidas und legt sich nun als Chefdesigner für den historischen Widersacher Puma mächtig ins Zeug. Claudia Reinery (52): Die Warenhausmanagerin wechselte von Karstadt zu Kaufhof, dann, nach einer Zwischenstation bei Douglas, wieder zu Karstadt. Kommt es, wie geplant, zur Fusion, kehrt endlich Ruhe ein. Claus Kleber (62): Der Anchorman des „heute journal“ fand das Zweite besser; er begann seine Karriere beim Konkurrenten ARD. Herbert Diess (59): Bei BMW zog man ihm Harald Krüger als Chef vor, jetzt schüttelt er als VW-Vorstandsvorsitzender den Konzern durch. Leonhard Birnbaum (51): Der Eon-Vorstand war zuvor im Führungsgremium des Erzrivalen RWE; das Doppel-Knowhow prädestiniert ihn für die Rolle des Chefintegrators der RWE-Tochter Innogy, die von Eon übernommen wird. Markus Rieß (52): Der Ergo-Anführer kam vom Konkurrenten Allianz, weil er dort nicht die Nummer eins werden konnte. Andreas Renschler (60): Erst Daimler, nun Truckchef (MAN/Scania) bei Volkswagen; etliche Renschler-Jünger folgten. Henning Gebhardt (50): Er war Topvermögensverwalter bei der zur Deutschen Bank gehörenden DWS. Seit anderthalb Jahren steht sein Schreibtisch in der Privatbank Berenberg. Anthony Levandowski (38): Der Starentwickler bastelte für Google an selbstfahrenden Autos, dann nahm er sein Knowhow zum Fahrdienst Uber mit - der ihn mittlerweile gefeuert hat. Ralf Kalmbach (57): Der Auto-Consultant ist ein routinierter Mehrfachspringer: von Mercer, über Roland Berger und A.T. Kearney, landete er schließlich bei Bain. Wolf-Henning Scheider (56): Nach 28 Jahren Bosch, Zwischenstopp bei Mahle, steht er seit Februar an der Spitze des Zuliefererkonkurrenten ZF. und da wäre noch... Benedict Arnold, die Urfigur des miesen Verräters. Der Offizier wurde im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg erst schwer am Bein verwundet, wechselte dann später heimlich zum britischen Feind. In den USA haben sie ihm ein ganz besonderes Denkmal gesetzt: einen steinernen Stiefel.

Auch andere Gründe halten Betroffene davon ab, sich einen neuen Job zu suchen: Angst, sich dabei zu verschlechtern (23 Prozent), Loyalität zum gegenwärtigen Arbeitgeber (16 Prozent) und Bedenken, künftige Kollegen könnten unfreundlich sein (15 Prozent). Wer sich doch zu einem Wechsel durchringt, wird von drei Hauptfaktoren motiviert: Gut die Hälfte von mehr Geld, ein knappes Drittel von einer neuen Herausforderung und gut ein Fünftel von einer besseren Work-Life-Balance.