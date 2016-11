... der Großraum San Francisco mit dem angrenzenden Silicon Valley, dessen Boombranche so viel Geld ausschüttet, dass Normalverdiener kaum noch mithalten können. In der Stadt San Francisco kostet ein durchschnittliches Wohnhaus laut Zillow über 1,1 Millionen Dollar, in ausgewählten Silicon-Valley-Gemeinden sind es drei- bis viermal so viel. Auch die Mieten haben die Schallmauer von 4000 Dollar pro Monat längst durchbrochen. Und noch ist kein Ende des Wachstums in Sicht.