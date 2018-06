Berater schlagen Werber um Längen In welchen Branchen die meisten Überstunden anfallen



Das Ergebnis passt ins Klischee: Unternehmensberater, so zeigt eine Übersicht, die Statista auf Grundlage von Daten von Compensation Partner erstellt hat, machen in Deutschland am meisten Überstunden. Gut fünf Stunden fielen pro Person und Woche in deutschen Beratungen an - drei Viertel davon würden nicht ausgeglichen.

Ebenfalls nur selten werden Überstunden in Werbung und PR ausgeglichen - laut Befragung wird hier ebenfalls nur jede vierte zusätzlich geleistete Stunde später in Freizeit umgewandelt. Insgesamt leisten Fachkräfte in Deutschland in ihrem gesamten Berufsleben laut Compensation Partner 6.000 Überstunden; für ihre Führungskräfte kommen die Berater sogar auf 15.000.