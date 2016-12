Telefon-Quiz Sind Sie ein Profi am Telefon?

Zur Großbildansicht imago/United Archives Telefonieren kann eine berufliche Herausforderung sein - wie hier Samuel L. Jackson und Bruce Willis im Film "Stirb langsam - Jetzt erst recht" zeigen.

Fast jeder telefoniert beruflich. Und fast jeder kann seine Telefonate noch besser nutzen - um besser Ziele zu erreichen, Geschäftsbeziehungen zu festigen und sein Image zu verbessern. Wie das geht, zeigt Telefon-Coach und Buchautorin Claudia Fischer in unserem neuen Telefon-Quiz.

Hier geht's direkt zum Telefon-Quiz

Claudia Fischer Christian Jungwirth

Die Welt, zumal die Berufswelt, basiert auf Kommunikation. Auch wenn Chats und Mails eine große Rolle spielen - souverän telefonieren gehört in den meisten Berufen zu den Voraussetzungen für Erfolg. Denn im direkten Gespräch lassen sich Missverständnisse am besten ausräumen, und Kommunikationspartner können mit Kompetenz punkten - und Probleme schnell klären, statt lange hin und her zu schreiben.

Buchtipp Gabal Verlag 99 Tipps für erfolgreiche Telefonate



GABAL, 224 Seiten, gebunden,

24,90 Euro

Jetzt kaufen

Aber die Kommunikation am Telefon birgt Schwierigkeiten, die sich die wenigsten im Alltag bewusst machen. Der erste Eindruck, geprägt durch die Stimme und die Wahl der ersten Worte, entscheidet sich zehntelsekundenschnell. Authentisch, überzeugend, charmant und schlagfertig zu sein, interessiert und aktiv zuzuhören, ohne unseriöse Dialektik oder Egozentrik, ist die Kunst gekonnter Telefonie.

Wie gut beherrschen Sie das Gespräch am Telefon? Machen Sie unser Telefon-Quiz!

Nachrichtenticker