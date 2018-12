Sebastian Koch ist einer der profiliertesten deutschen Charakterdarsteller, auch in Hollywood sehr gefragt - und ein Mann mit Lebensart. In Berlin sprachen wir mit ihm über seinen neuen Film, Esskultur am Set, ein frühes Rahmspinat-Trauma, eine spät entdeckte Weinliebe und das Laster Foie gras.

Herr Koch, Sie stammen aus einer traditionellen Weingegend, aus dem schwäbischen Obertürkheim ...

... dennoch habe ich bis zum 30. Lebensjahr ausschließlich Bier getrunken. Der Trollinger, damals noch ein Kopfwehwein, wurde in der Region inflationär "hineingetrunken." Irgendein Instinkt hat mich davor bewahrt.

Bekannt im Ort war die "Bäckerei Koch".

Ja, die gehörte meiner Oma, sie hatte sie aber damals schon verpachtet. An ihren Aprikosenkuchen mit Milchrahm erinnere ich mich immer noch, auch schwäbischen Sauerbraten, Tafelspitz und Flädle hat sie gut gemacht, und die Spätzle waren natürlich vom Brett geschabt. In den Räumen der Bäckerei führte meine Mutter später ein Reformhaus. Aber auch in der westdeutschen Provinz der 70er war Tiefkühlkost en vogue, und so servierte mir meine Mutter auch diesen gehäckselten Spinat mit Rahm. Das fand ich einfach grauenhaft. Mit meiner Mutter habe ich dazu einen Deal gemacht: Ich probiere und esse alles, was auf den Tisch kommt, wirklich alles - aber diesen Spinat bitte nie wieder!

Ihr erste Gage wurde dann sicherlich genussvoll angelegt, oder?

Natüüürlich!! Ich war in Darmstadt am Staatstheater engagiert und habe nach der Premiere von "Frühlings Erwachen" zwei meiner Kollegen in Münchens "Ente am Lehel" eingeladen. Ein Abend, den wir alle nie vergessen werden. Fantastisches Essen und ein Service, der uns in diesem zarten Alter geradezu überwältigt hat.

Der Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck hat gesagt, Sie seien beim Dreh zum neuen Film "Werk ohne Autor" der wahre Genießer am Set gewesen. Auch Nico Hofmann, der Chef der UFA, hat uns schon vor Jahren empfohlen, unbedingt ein Interview über Genuss mit Ihnen zu machen.

Nico Hofmanns Meinung schätze ich sehr, mein lieber Freund Florian kennt mich seit Jahren und weiß, dass man genießen lernen kann.

Und zwar wie?

Mit der Gitarre bin ich los, in Stuttgart habe ich auf der Straße gespielt, Theater hat mir gefallen, es war die Zeit der Theaterfamilien. In München war ich auf der Schauspielschule, 1987 kam der erste "Tatort". Mein Schlüsselerlebnis war 1991 dann mein erster Dreh in Frankreich, wo ich lernte, was es bedeutet, gut zu essen und vor allem aber auch guten Wein zu trinken - keinen Trollinger.

Verständlich.

Ich spielte die Hauptrolle in René Allios Verfilmung von Anna Seghers Roman "Transit", gedreht wurde in Marseille - an den Liter Rosé am Tag musste ich mich da schon gewöhnen. Schnell wurde mir klar, dass die Franzosen ihre Esskultur auch am Set pflegen. Regelrecht zelebriert wird die Pause: Salate, Seafood, plat principal, der Wein dazu! Das Samtige, Weiche von meinem ersten St-Émilion habe ich immer noch auf der Zunge. Und Pause war Pause, da wurde wirklich abgeschaltet, gemeinsam als Team genießen war wichtig, erst nach Dessert und Espresso wurde wieder angeschaltet. Das tat mir unendlich gut. Ähnliches hatte ich in Deutschland nie erlebt, da hieß es: "Iss schnell, damit du was im Magen hast, dann weiter, die Szene drehen wir noch, das ziehen wir durch!" In Frankreich herrscht da nach wie vor eine ganz andere Einstellung.

Wie hat Frankreich Sie dann verändert?

Ich wollte meine Entdeckungen teilen. Im Supermarkt fand ich einen 1988er Pavillon Rouge, den Zweitwein von Château Margaux aus Bordeaux, schon der Name gefiel mir, ganze dreißig Mark gab ich dafür aus, viel Geld. Ich lud einen Kumpel ein und sagte: "Das ist ein Superwein, probier mal!" Und gut war der Wein tatsächlich - und wie. Der Zweitwein von Châteaux Margaux halt, aber bezahlbar.

Der neue Film "Werk ohne Autor", der neue Film von Oscar-Preisträger Florian Henckel von Donnersmarck, führt in ausdrucksstarken Bildern durch drei Jahrzehnte deutscher Geschichte und Kunstgeschichte. Hauptakteure sind der junge Künstler Kurt Barnert (Tom Schilling), dessen große Liebe Ellie Seeband (Paula Beer) und deren Vater, der Arzt Carl Seeband (Sebastian Koch). Im Mittelpunkt steht trotz der Familien-Dramen die Kunst – und die Rolle und Verantwortung des Künstlers. Die Kinopremiere ist am 3. Oktober. Das Buch zum Film erscheint zeitgleich bei Suhrkamp: " Florian Henckel von Donnersmarck – Werk ohne Autor ", 18 Euro.

Sie waren in Sachen Wein ja noch ganz am Anfang?

Eine Lagerhalle voll damit hätte ich mir trotzdem gewünscht. Dann wurde meine Halbschwester Annika 20. Sie liebe ich sehr und wollte ihr ein besonderes Geschenk machen. Zum Geburtstag habe ich sie in Paris in eines der großen Gourmetrestaurants eingeladen. Alles sehr edel, auf der "Damenkarte" standen keine Preise. Meine Schwester war anfangs etwas überfordert, sie saß da mit hochrotem Kopf, dann strahlte sie und hat es geliebt. Wir müssen auch süß gewirkt haben, der Maître mochte uns und hat uns aufrichtig hofiert, von Herzen.

Gab es kulinarisch in Frankreich noch eine weitere Entdeckung?

Foie gras! Gänsestopfleber liebe ich, am liebsten frisch gebraten. Meine erste zerfloss förmlich wie Butter im Mund, ein Erlebnis, das ich anschließend immer wieder gesucht habe, bis heute. Foie gras ist mein kulinarisches Laster!

Wie sind Sie in Deutschland kulinarisch auf Ihre Kosten gekommen?

Grundsätzlich ist es mir nie schwergefallen, Geld für gutes Essen auszugeben, da bin ich gar nicht protestantisch-schwäbisch. Nur war das in Berlin früher gar nicht so einfach. Als ich in den frühen 90ern in die Stadt zog, gab es noch kaum etwas Gutes, Currywurst habe ich am Ku'damm gegessen. Los ging eigentlich alles 1995 mit dem verhüllten Reichstag von Jeanne-Claude und Christo. Ein Kunstwerk mit solcher Strahlkraft! Ich lag davor auf der Wiese und dachte: Jetzt wird alles gut. Junge Menschen aus aller Welt kamen nach Berlin, Filmleute, Köche. Um beim Thema zu bleiben: Fast jedes neue Restaurant habe ich einmal ausprobiert, zurückgegangen bin ich in wenige.