Internationales Feiertags-Ranking Dieses Nachbarland hat die meisten Feiertage - auch ohne Karfreitag





Zu allererst: Ja, wenn Sie (wie das manager magazin) in Hamburg ansässig sind, haben Sie keine elf Feiertage im Jahr. Die Daten, die Statista für diese Grafik recherchiert hat, stammen von der Europäischen Union - und die zählt insgesamt elf gesetzliche Feiertage in Deutschland. Tatsächlich ist das etwa in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz oder Sachsen so - Bayern kommt auf 13 beziehungsweise 14 Feiertage (letzteres in Augsburg), der Norden muss sich mit neun / 10 Festen begnügen.

Gewissermaßen das Augsburg Europas ist Belgien: 17 Feiertage hat die EU hier gezählt - und der Karfreitag gehört nicht einmal dazu. Auch Lettland schneidet weit besser ab als das deutsche Mittel, das auch dem von Frankreich und Italien entspricht. Weniger Feiertage finden sich hingegen in den Niederlanden (ebenfalls kein Karfreitag), im (noch) Vereinigten Königreich und Spanien.

luk

