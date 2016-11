Europakarte der Lebensarbeitszeit Wo die Menschen länger arbeiten müssen als in Deutschland



Die Lebensarbeitszeit in der Europäischen Union steigt: Laut Eurostat, dem Statistischen Amt der EU, müssen junge Menschen in Europa aktuell davon ausgehen, mehr als zwei Jahre länger zu arbeiten als noch vor zehn Jahren. Ein 15-jähriger EU-Bürger werde durchschnittlich 37,9 Jahre im Arbeitsleben verbringen - bei den Frauen prognostiziert die Behörde eine Lebensarbeitszeit von 32,8 Jahren. Deutschland liegt dabei über dem Durchschnitt, zeigt die Grafik, die Statista für das manager magazin erstellt hat.

Von allen EU-Staaten sind es allerdings die Schweden, die mit 41,2 Jahren am längsten arbeiten müssen; Italien kommt am anderen Ende der Rangliste auf nur 30,7 Jahre. Deutschland schafft es weder im europäischen noch im EU-Vergleich unter die größten Arbeitstiere - durchschnittlich wird in Großbritannien, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden, Schweden, der Schweiz und auf Island lebenslang noch länger gearbeitet.

Dass die Lebensarbeitszeit in der EU in den vergangenen zehn Jahren angestiegen ist, erklärt Eurostat vor allem mit einem stärkeren Anstieg bei Frauen (32,8 Jahre gegenüber 30,2 Jahren). Regional am stärksten sei sie auf Malta gestiegen (mit einem Plus von 5,1 Jahren), gefolgt von Ungarn (4,2 Jahre) und Luxemburg (3,1 Jahre). Maltesische Frauen würden 2015 sogar auf 8,2 Arbeitsjahre mehr blicken als noch vor zehn Jahren.

Abgenommen habe die voraussichtliche Lebensarbeitszeit unter Männern in fünf EU-Staaten: Auf Zypern (minus 1,9 Jahre), in Griechenland (minus 1,4), Irland (minus 1,0), Spanien (minus 0,7) und Portugal (minus 0,6).

