Quiz: Wie gut kennen Sie englische Jobtitel? Was macht ein Listbroker? Und was tut ein COO?

Zur Großbildansicht AFP "Ach, Sie sind Listbroker? Was für ein interessanter Beruf!" (Und dann heimlich googeln, was es ist.)

Für Eilige: Hier geht es direkt zum Quiz.



Englische Jobtitel sind ja eine Wissenschaft für sich. Manche klingen fast zu cool, um wahr zu sein (wie etwa der"head of coffee", den es bei Kaffeefirmen tatsächlich gibt). Und andere geben mehr Menschen Rätsel auf, als bereit sind, das zuzugeben: Was verbirgt sich hinter den Abkürzungen COO und CIO? Und was um aller Welt ist das täglich Brot eines listbrokers oder plant managers?

Wir haben mal einige der Berufsbezeichnungen zusammengestellt - checken Sie, ob Sie bei jeder überreichten Visitenkarte Ihr Gegenüber gleich richtig verorten könnten!

Hier geht es zum Jobtitel-Quiz. Viel Spaß beim Raten!

Nachrichtenticker