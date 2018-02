Buzzwords, Marketing und coole Titel So werden Sie zum digitalen Schaumschläger

Der neue Digital Consultant schaut Ihnen tief in die Augen und sagt mit fester Stimme: "Wenn Sie keine KPIs für Ihre Cloud-based Services definieren, sind Sie zwar Technology driven, aber Sie haben kein Value Generation Mindset. Logisch, oder?" Alle Anwesenden im Raum nicken betreten. Der Vorstand schaut mit strenger Miene in die Runde. Die Buzzwords haben gesessen. Willkommen im Reich der digitalen Schaumschläger!

Seit vier Jahren bin ich durch Keynotes zur digitalen Disruption und meinem Unternehmen, das Innovationsmanagement-Software entwickelt, direkt mit dem modernen Schauspiel der digitalen Transformation konfrontiert. Die Hauptdarsteller: Unmengen an selbsternannten Digital Experts und Menschen mit abenteuerlichen Visitenkarten.

Ich habe Senior Digital Consultants getroffen, die abenteuerliche Titel wie "Director Garage" (eine Anspielung auf Garagen, in denen Silicon Valley-Start-ups entstanden) tragen, aber unfähig sind, sich selbst zu organisieren und einen digitalen Terminkalender zu verwalten. Ein "Chief Acceleration Officer" brauchte drei Wochen, um eine E-Mail zu beantworten. Und ein "Business Incubation Consultant" schien geradewegs selbst aus dem Brutkasten zu kommen, so jung war er.

Wie schaffen es all die vielen Consultants und selbsternannten Digital-Propheten, dass so viele Menschen kritiklos an das glauben, was sie sagen? Und dafür auch noch viel Geld bezahlen? Sie nutzen vier einfache Tricks, die Sie in diesem Artikel kennenlernen werden. Damit können Sie ab sofort digitale Schaumschläger entlarven - oder selbst zu einem werden. Je nachdem.

Trick 1: Buzzwords lernen und anwenden!

"Bei der Etablierung einer Digital Value Chain müssen Sie den Fokus auf die Customer Journey legen." Geiler Satz, oder? Heißt nichts anderes als: "Wenn Sie was verkaufen wollen, dürfen Sie Ihren Kunden nicht vor den Kopf stoßen." Weiß jeder Ladenbesitzer. Mit einem hässlichen Schaufenster und unfreundlichem Personal verkauft man nix. Klingt digital aber viel schöner.

"Sie müssen Influencer Marketing durch Analytics unterstützen und auf die Conversion achten. Ansonsten investieren Sie lieber in eine gute CTA." Heißt zu Deutsch: "Glauben Sie nicht jedem, der auf Youtube mit vier Millionen Followern wirbt. Manche von denen sind ungefähr glaubwürdig wie die Social Bots, die Werbung für Donald Trumps gemacht haben."

"Sie brauchen eine Value Proposition für Big Data. Achten Sie darauf, dass sie agile ist." Heißt nichts weiter als: "Nicht nur blind Daten sammeln, sondern ab und zu mal darüber nachdenken, ob man damit auch Geld verdienen kann. Und wenn es nicht klappt: Einfach nochmal probieren."

Mit diesen Buzzwords im Gepäck kommen Sie schon sehr weit. Sie allein helfen Ihnen aber nichts, wenn Sie Ihre eigene Wichtigkeit nicht glaubwürdig darstellen können, sprich: wenn Sie keine coole Visitenkarte haben. Schon reingefallen: Visitenkarten sind natürlich out. Sie brauchen einen coolen Titel auf Ihrem LinkedIn-Profil.

Trick 2: Geben Sie sich einen coolen Jobtitel!

Geht ganz einfach: Sie brauchen drei Spalten einer Excel-Tabelle (bloß kein Papier!) oder einer entsprechenden coolen Cloud-Lösung.

- In die linke Spalte tragen Sie alle Berufstitel ein, die Ihnen einfallen: Specialist, Engineer, irgendwas mit "C" am Anfang (CTO, CDO - Achtung, nicht CDU!), Expert, Consultant, Developer etc.

- In die mittlere Spalte nehmen Sie beliebig viele Begriffe, die Ihnen im Zusammenhang mit Digitalisierung einfallen. Die Garage als Anspielung auf das Silicon Valley hatten wir bereits. Innovation Lab, Accelerator, Hacks, Vision, Co-working, Start-up, Technology, Big Data, Gamification, Growth Hack, viral, Clickability, Analysis etc.

- In die dritte Spalte tragen Sie jetzt noch ein, in welcher Form Sie gerne tätig sind: Leading, Social, Cooperation, Director, Senior etc.

Jetzt können sie Ihren neuen Jobtitel nach Belieben zusammenstellen - oder vom Zufallsgenerator kreieren lassen. Und schon ist er fertig: der Chief Accelerator Engineer, der Leading Start-up Cooperation Specialist oder der Senior Growth Hack Developer. Achten Sie bitte bei der Erfindung Ihres neuen Jobtitels nur darauf, dass Sie nicht aus Versehen bei einem Vision Clearance Engineer landen. Das ist Englisch und steht für Fensterputzer. Auch Digital Facility Manager könnte falsche Assoziationen auslösen, der Facility Manager ist meist der Hausmeister. Nun müssen Sie nur noch an Ihrer Glaubwürdigkeit arbeiten.

