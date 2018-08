Jane Fraser Diese Frau könnte der erste Banken-CEO an der Wall-Street werden

Jane Fraser könnte der erste weibliche CEO einer Großbank an der Wall Street werden. Sie ist eine aussichtsreiche Kandidatin auf die Nachfolge von Citigroup-Chef Michael Corbat. Als Leiterin der Lateinamerika-Geschäfte des Finanzdienstleisters Citigroup gehört Fraser bereits zu den einflussreichsten Frauen im Bankenwesen. Doch gegenüber dem amerikanischen Nachrichtensender CNN gibt sie sich bescheiden. "Ich freue mich zu erleben, dass eine Frau die erste CEO eines Wall Street-Unternehmens wird. Welche es wird, ist mir egal."

Die gebürtige Schottin übernahm 2015 die Leitung von Citigroup Latin America und wickelt seitdem die Geschäfte des Finanzdienstleisters in 23 Ländern ab, darunter Mexiko. Sie ist eine der wenigen weiblichen Führungskräften in Lateinamerika. "Als ich diese Position übertragen bekam, gab es ziemlich schlechte Presse über mich in Mexiko. Sie haben es als Beleidigung gesehen, dass eine Frau für sie zuständig ist." Doch davon habe sie sich nicht irritieren lassen.

Fraser bemühe sich, auch andere weibliche Citigroup-Angestellte zu fördern, allerdings würde sie es dabei nicht belassen. "Wir haben Menschen aus verschiedenen Ländern und aus verschiedenen Branchen eingestellt. Es geht darum, eine vielfältige Unternehmenskultur zu gewährleisten. Das geht über die Gender-Frage hinaus." Weltweit sind bei Citigroup 51 Prozent der Angestellten weiblich, in den USA machen Frauen 32 Prozent der Chefetage von Citigroup aus. "Um mich herum arbeiten nicht viele Frauen. Deshalb unterstützen wir uns untereinander."

Erfolgreiche Krisenmanagerin

Fraser wurde 2014 damit beauftragt, Citigroups El Banco Nacional de Mexico (heute Citibanamex) wiederzubeleben, die durch eine Geldwäsche- und Betrugsuntersuchung ins Wanken geraten ist. Im Februar 2014 hatte Citigroup bekannt gegeben, bei ihrer mexikanischen Tochter suspekte Kredite entdeckt zu haben. Es war die Rede von undurchsichtigen Krediten von mindestens 400 Millionen Dollar. Die Bundespolizei FBI und die US-Staatsanwaltschaft prüften zusammen, ob Citigroup bei internen Kontrollen zu lax vorgegangen sei. Citigroup hatte den mexikanischen Zweig 2001 übernommen. Heute ist Mexiko für das Unternehmen der wichtigste Markt außerhalb der USA und macht 10 Prozent des Umsatzes aus. 2017 lag der Umsatz von Citigroup bei 71,45 Milliarden Dollar.

Die 100 einflussreichsten Wirtschaftsfrauen Manuela Better

Risikovorständin, DekaBank

Die "eiserne Lady" des Risikomanagements führte als CEO die vom Staat gerettete Hypo Real Estate aus dem Elend. 2014 zerstritt sie sich mit dem Bund und schmiss hin. Seit 2015 wacht sie über die Risiken des Spitzeninstituts der Sparkassen. Dorothee Blessing

Deutschland-Chefin, J. P. Morgan

Die bekannte Investmentbankerin prägte viele Jahre das Europa-Geschäft von Goldman Sachs und beriet unter anderem Allianz, Infineon und die Deutsche Telekom. Seit 2015 ist die mit UBS-Vorstand Martin Blessing verheiratete Dorothee Blessing das Gesicht von J. P. Morgan im deutschsprachigen Raum. Birgit Bohle

Vorstandsvorsitzende, DB Fernverkehr

Bohle kam von McKinsey und arbeitete sich im Vertrieb der Bahn hoch. Nun kämpft sie gegen Unpünktlichkeit und den wirtschaftlichen Abwärtstrend im Fernverkehr. Milagros Caiña Carreiro-Andree

Personalvorständin, BMW

Immer wieder wegprophezeit, immer noch da: Die Spanierin, die im Alter von drei Jahren nach Deutschland kam, gehört zu den Veteranen im Vorstand des Münchener Autobauers. Als Harald Krüger CEO wurde, arbeiteten die beiden schon drei Jahre im Vorstand zusammen. Jutta Cordt

Präsidentin, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Woran sich Frank-Jürgen Weise die Zähne ausbiss, das soll nun seine ehemalige Mitarbeiterin richten: das überforderte Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zu einer funktionierenden Behörde umzubauen. Die Motorradfahrerin arbeitet seit 23 Jahren für die Nürnberger Arbeitsagentur, zu der auch das Bamf gehört. Lisa Davis

Vorständin Energie, Siemens

Die Amerikanerin muss in der kriselnden Gasturbinensparte den härtesten Stellenabbau seit Langem durchziehen und den von diversen Führungswechseln und einem Nachfrageeinbruch geplagten texanischen Zukauf Dresser-Rand in den Griff bekommen. Saori Dubourg

Vorstand für Pflanzenschutz und Bauchemie, BASF

Die Liste ist kein Ranking, dafür sind die Einsatzfelder der Frauen zu unterschiedlich. Allerdings benannte die Jury eine „Prima inter Pares“. Die Frau des Jahres 2017 ist Saori Dubourg, seit Mai vergangenen Jahres Vorstand für Pflanzenschutz und Bauchemie bei der BASF. Mehr als jeder zweite BASFler ist ihr unterstellt. Sabine Eckhardt

Vorständin, ProSiebenSat.1

Die erfahrenste Geschäftsführerin der Sendergruppe sitzt seit Januar im Vorstand. Als Chief Commercial Officer kümmert sie sich um Werbung und Neukundengeschäft und wurde im Herbst sogar schon als Nachfolgerin von CEO Thomas Ebeling gehandelt. Elke Eller

Personalvorständin, TUI

Sozialisiert im Gewerkschaftsmilieu, aufgewachsen im Volkswagen-Konzern. Bei dem Touristiker TUI muss sie die Belegschaft trotz des hohen Rationalisierungsdrucks zusammenhalten. Seit Juni ist sie auch Präsidentin des Bundesverbands der Personalmanager. Rachel Empey

Finanzvorständin, Fresenius

Empey wechselte vom Mobilfunker Telefónica Deutschland mit 7,5 Milliarden Euro Umsatz zum Gesundheitsgiganten Fresenius, der mit mehr als 230.000 Mitarbeitern und 29 Milliarden Euro Erlös im Dax notiert. Die in Cornwall geborene Britin hat in Oxford Mathematik studiert. 2012 führte sie die Tochter des spanischen Telefónica-Konzerns aufs Frankfurter Börsenparkett. Ein knappes Jahr später managte sie die Übernahme des Wettbewerbers E-Plus. Nach dem Motto "Eine ist keine" holte SAP-Boss Bill McDermott im Mai gleich zwei Frauen in den Vorstand: Adaire Fox-Martin (im Bild) und Jennifer Morgan. Beide erklärte Feministinnen, beide sollen den Vertrieb verstärken.

Die Irin Fox-Martin (53) kümmert sich um Europa, Afrika, den Mittleren Osten und China. Die in einem Dubliner Arbeiterviertel aufgewachsene Mutter eines Teenies setzt sich vehement für die Gleichstellung von Frauen im Beruf ein und ärgert sich offen über die mangelnde Diversität bei SAP. Belén Garijo

Pharmavorständin Merck

Die Spanierin war mit 5,8 Millionen Euro Gehalt 2016 eine der Spitzenverdienerinnen im Dax. Im Auftrag von Konzernchef Stefan Oschmann päppelt sie die Pharmasparte wieder auf. Anke Giesen

Vorständin Operations, Fraport

Die Fraport-Managerin kam 2013 von Douglas und wurde als Branchenfremde zunächst kritisch beäugt. Ihr Ressort, die Bodenverkehrsdienste, ist margenschwach und den EU-Regulierungsorgien unterworfen. Béatrice Guillaume-Grabisch

Deutschland-Chefin, Nestlé

Die Französin arbeitet seit 2013 bei Nestlé, seit Sommer 2015 als Vorstandsvorsitzende der deutschen Geschäftseinheit. Da die Landesgesellschaften im Konzern hohe Selbstständigkeit genießen, darf Guillaume-Grabisch relativ frei gestalten. Karen Parkin

Personalvorständin, adidas

Die Tochter eines britischen Journalisten mit amerikanischem Pass arbeitet seit 20 Jahren bei der Sportmarke. Sie gilt als zupackend und offen für Veränderung. Ingrid Hengster

Vorständin, Kreditanstalt für Wiederaufbau

Die Juristin aus Linz war zuvor bei der Commerzbank, bei UBS, Credit Suisse und der Royal Bank of Scotland. Seit April 2014 ist sie im Vorstand der KfW für die Inlandsförderung zuständig. Valerie Holsboer

Vorständin, Bundesagentur für Arbeit

Die erste Frau im Vorstand der Nürnberger Behörde macht sich öffentlich für Mütter in Führungspositionen stark. Sie hat eine steile Karriere bei Verbänden hinter sich, seit zehn Jahren stets auf Chefposten. Jacqueline Hunt

Vorständin Allianz

"Jackie" Hunt aus Südafrika ist es gelungen, das drängendste Problem des Versicherungskonzerns zu lösen: Der Kapitalabfluss beim kalifornischen Ableger Pimco scheint gestoppt. Um die konservativere Frankfurter Fondsschmiede Allianz Global Investors kümmert sie sich auch. Julia Jäkel

CEO, Gruner + Jahr

Sie baute das Kerngeschäft ihres Hauses radikal um und das Online-Angebot aus. Nun stemmt sie sich gegen die Übermacht von Facebook. Helga Jung

Vorständin, Allianz

Die promovierte Betriebswirtin verantwortet bei dem Versicherer Recht und Compliance, strategische Beteiligungen sowie die Märkte in Spanien, Portugal und Lateinamerika. Sie sitzt auch im Aufsichtsrat der Deutschen Telekom. Martina Koederitz

Deutschland-Chefin, IBM

Seit 30 Jahren bei IBM und treue Gefolgsfrau von Konzernchefin Ginni Rometty, deren Ziele - insbesondere den steten Kostenabbau - sie umsetzt. Engagiert sich im Arbeitgebernetzwerk "Chefsache" für mehr Frauen in Führungspositionen. Elke König

Exekutivdirektorin, Bankenabwicklung

Trat als Präsidentin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) an. Heute residiert König in Brüssel und leitet die europäische Abwicklungsbehörde für künftige Krisenbanken, die sie selbst aufgebaut hat. Janina Kugel

Personalvorständin, Siemens

Manövriert aktuell durch schweres Fahrwasser: Sie muss die massiven Stellenstreichungen in der Kraftwerksparte sozialverträglich organisieren. Marika Lulay

CEO, GFT Technologies

Eine von vier weiblichen Vorstandsvorsitzenden in den insgesamt 160 Dax-gelisteten Firmen. Im Juni übernahm sie den Posten und muss nun den auf Banken und Versicherungen spezialisierten IT-Dienstleister gegen den Spardruck der Finanzinstitute behaupten. Sabine Lautenschläger-Peiter

Direktorin, Europäische Zentralbank

Die einzige Frau im sechsköpfigen Direktorium begann ihre Karriere bei einer Vorgängerinstitution der BaFin und kam über den Vorstand der Bundesbank 2014 zur EZB. Lautenschläger ist mit einem Handwerker verheiratet, den sie aus Jugendtagen kennt. Er kümmerte sich um die gemeinsame Tochter. Sylvie Matherat

Vorständin Regulierung, Deutsche Bank

Soll als Compliance-Chefin das Image von Deutschlands wichtigster Bank wieder aufpolieren, das durch milliardenschwere Rechtsstreitigkeiten ramponiert ist. Intern macht sie sich damit nicht nur beliebt. Kathrin Menges

Personalvorständin Henkel

Die Ostdeutsche mit Lehramtsstudium hat den Düsseldorfer Klebstoff- und Waschmittelriesen zum Diversity-Leuchtturm ausgebaut. Seit 2011 ist sie im Vorstand, öffentlich jedoch kaum präsent. Menges würde gern mehr Väter in Familienverantwortung bringen. Simone Menne

Finanzvorständin, Boehringer Ingelheim

Als sie 2012 das Finanzressort der Lufthansa übernahm, war sie die erste Kassenwartin eines Dax-30-Konzerns. 2016 wechselte sie zu dem Pharmahersteller aus Ingelheim, in dem es - familiengeführt - ein wenig anders zugeht. So anders, dass Menne den Konzern nun vorzeitig wieder verlässt, und zwar nicht in gegenseitigem Einvernehmen. Nach dem Motto "Eine ist keine" holte SAP-Boss Bill McDermott im Mai gleich zwei Frauen in den Vorstand: Adaire Fox-Martin und Jennifer Morgan (im Bild). Beide erklärte Feministinnen, beide sollen den Vertrieb verstärken.

Jennifer Morgan (46) bleibt Präsidentin in Nordamerika, bekommt zusätzlich Lateinamerika und Asien- Pazifik. "Jen" kam wie McDermott vom CRM-Anbieter Siebel (heute Oracle). Unter ihrer Ägide wuchs SAP in den USA stark; das Programm "Back 2Work", das Müttern die Rückkehr erleichtern soll, hat sie initiiert. Claudia Nemat

Vorständin Innovation und Technologie, Deutsche Telekom

Nemat hat Physik studiert und zuvor als Beraterin bei McKinsey gearbeitet. In Bonn fällt die Entwicklung des superschnellen Mobilfunkstandards 5G in ihr Ressort. Sigrid Nikutta

CEO, Berliner Verkehrsbetriebe

Die Psychologin hat den Verkehrsdienstleister in die Gewinnzone zurückgeführt. Der Gatte hält der Mutter von fünf Kindern den Rücken frei. Bettina Orlopp

Personalvorständin, Commerzbank

Nach einem Intermezzo als Generalbevollmächtigte rückte die ehemalige McKinsey-Partnerin im November in den Vorstand der Commerzbank auf, nachdem sie zuvor als Strategiechefin gearbeitet hatte. Europas größte Sportmarke hatte den Anlegern fest versprochen, bis Ende Juli dieses Jahres eine Frau in den Vorstand zu berufen. Im Mai setzte CEO Kasper Rorsted das Versprechen um und holte Karen Parkin an seine Seite. Sie verantwortet bereits seit drei Jahren das Personalressort.

Mit Parkin erhält "Human Resources" erstmals Vorstandsrang bei Adidas, bislang waren die Personaler unter dem Finanzvorstand aufgehängt. Ein Beweis der Wertschätzung für Parkin. Die Tochter eines britischen Journalisten mit amerikanischem Pass arbeitet erst seit 2014 in Herzogenaurach, zuvor war sie am US-Sitz in Oregon für das Lieferkettenmanagement zuständig. Seit 20 Jahren gehört sie zur Adidas-Mannschaft. Den globalen Sportartikler weiblicher zu machen zählt zu Rorsteds erklärten Zielen, genauso wie die Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Dabei setzt er nun voll auf die studierte Lehrerin.

Die gilt als zupackend und offen für Veränderungen. Sie will nicht zugucken, wie sie von anderen Marken abgehängt wird. Parkins wichtigste Aufgabe besteht darin, Adidas als Arbeitgeber noch attraktiver zu machen, etwa durch eine selbstverantwortliche Gestaltung der Arbeitszeit. Und so freut sie sich, wenn sie ihre Mitarbeiter vor dem Fenster Tennis spielen sieht. Claudia Reinery

Chief Operating Officer, Karstadt

Fast ihre ganze Karriere, nunmehr 26 Jahre, hat sie bei Karstadt und Kaufhof verbracht. Seit September steht sie als Chief Operating Officer vor der wohl größten Herausforderung im deutschen Einzelhandel: dem Wandel der Warenhauskette zu einem Unternehmen, das es mit Amazon, Zalando und Co. sowie mit dem innerstädtischen Facheinzelhandel wie Douglas oder Zara aufnehmen kann. Ariane Reinhart

Personalvorständin, Continental

Trommelt für Diversity und will den Frauenanteil bei dem Autozulieferer bis 2020 von 12,8 auf 16 Prozent steigern. Im Zuge der Digitalisierung muss die ehemalige VW-Managerin Continental für Topentwickler attraktiver machen. Helene von Roeder

CEO Deutschland und Zentraleuropa, Credit Suisse

Die Astrophysikerin stammt aus der Kley-Familie, Vater und Onkel regierten Dax-Konzerne. Als Bankerin (Deutsche, UBS, Morgan Stanley) gehört sie zum einflussreichen Frankfurter Cranach Kreis. Anke Schäferkordt

Chefin, RTL

Die Betriebswirtin aus dem westfälischen Henstorf hat früh die Erfahrung gemacht, dass Demut zum Fortkommen gar nicht nötig ist. Bei Bertelsmann ist die 55-Jährige mit der Zeit nicht gefügiger geworden. "Ich bin konfliktfreudiger geworden", sagt sie. Mit das Erste, was sie abschaffte, waren die Austern beim Betriebsfest. Carola Gräfin von Schmettow

Vorstandssprecherin, HSBC Trinkaus und Burkhardt

Schmettow führt die Düsseldorfer Privatbank seit 2015. Die Mutter von fünf Kindern ist mit Zehnder-Berater Johannes von Schmettow verheiratet und hat auch ein Mandat im Aufsichtsrat von ThyssenKrupp. Britta Seeger

Vorständin Pkw-Vertrieb, Daimler AG

Seeger hatte für Daimler das Geschäft in Südkorea geleitet, war 2015 als Landeschefin in die Türkei gewechselt. Das schien noch recht weit entfernt von einem Vorstandsrang. Aber Daimler-Boss Dieter Zetsche votierte für Seeger, und die Aufsichtsräte waren einverstanden. Hauke Stars

Vorständin, Deutsche Börse

Die in Merseburg geborene Informatikerin verantwortet den Wertpapierhandel und das Marktsegment für junge Wachstumsfirmen. Angela Titzrath

CEO, HHLA

Anfang 2017 rückte die ehemalige Daimler-Managerin nach einem Intermezzo als Post-Personalvorständin an die Spitze der HHLA, dem Betreiber des Hamburger Hafens. Bettina Volkens

Personalvorständin, Lufthansa

Der ständige Tarifzoff mit den Piloten und die Germanwings-Katastrophe beschäftigen die oberste Personalerin der Airline bislang sehr. Kürzlich schaltete sie sich auch öffentlich in die Seximusdebatte ein. Parole: "null Toleranz". Miriam Wohlfarth

Geschäftsführerin Ratepay

Sie gründete 2009 mit zwei Freunden den Ratenzahlungsdienstleister. Inzwischen gehört Ratepay zum amerikanischen Private Equity Unternehmen Advent und Bain Capital. Wohlfahrt verantwortet weiterhin die Bereiche Innovation, Marketing und Vertrieb. Ute Wolf

Finanzvorständin, Evonik

Neben Kathrin Menges (Henkel) und Hauke Stars (Deutsche Börse) die dritte ostdeutsche Topmanagerin im Dax 30. Die erfahrene Finanzfrau half entscheidend mit, das ehemalige Ruhr-Konglomerat RAG umzubauen und an die Börse zu führen.



Verlegerin, Bauer Media Group

Heinz Bauers Tochter managt das familieneigene Medienimperium aus 600 Zeitschriften, Beteiligungen an 100 Radio- und TV-Sendern und rund 2,3 Milliarden Euro Umsatz. Dem harten Strukturwandel begegnet sie mit noch härterer Kostendisziplin. Antje von Dewitz

Geschäftsführende Gesellschafterin Vaude

Die Kulturwissenschaftlerin hat den ehemaligen Rucksackhersteller zu Europas nachhaltigstem Outdooranbieter geformt. Zahlen gibt sie kaum heraus, der jüngste Jahresumsatz soll um die 100 Millionen Euro liegen. Delia Fischer

Mitgründerin Westwing

Mit ihrer Idee, Möbel und Accessoires online zu verkaufen, startete die ehemalige Lifestyle-Redakteurin durch. Der Westwing-Umsatz liegt heute bei rund 250 Millionen Euro. Allerdings verbrennt das Start-up, an dem Rocket Internet beteiligt ist, noch eine Menge Geld. Ingrid Hofmann

Inhaberin I. K. Hofmann

Die Grand Old Lady der deutschen Zeitarbeit baute im Alleingang den größten konzernunabhängigen Personalverleiher auf. 2016 setzte ihr Unternehmen 836 Millionen Euro um. Begonnen hat sie 1985 mit 30.000 D-Mark vom Vater. Susanne Klatten

Erbin und Investorin; Altana, BMW, SGL Carbon

Deutschlands reichste Frau mehrt ihr ererbtes Vermögen, auch wenn - wie beim Windanlagenbauer Nordex - mal ein Desinvestment dazwischenrutscht. Die schwer angeschlagene SGL Carbon führt sie als Chefkontrolleurin durch eine harte Sanierung. Klatten fördert die Gründerwerkstatt UnternehmerTUM der TU München und will bis 2021 weitere 100 Millionen Euro in gemeinnützige Projekte stecken. Nicola Leibinger-Kammüller

CEO Trumpf

Seit zwölf Jahren führt die Philologin den Familienkonzern (3,1 Milliarden Euro Umsatz). Der Werkzeugmaschinenbauer ist innovationskräftig wie eh und je und nimmt beim Thema Industrie 4.0 eine Vorreiterrolle ein. Auch als Aufsichtsrätin bei Siemens, Voith und Axel Springer wird die Chefin geschätzt. Natalie Mekelburger

Vorsitzende der Geschäftsführung Coroplast

Ihr Vater wollte sie nicht als Nachfolgerin. Doch sie setzte sich durch und machte aus dem Wuppertaler Autozulieferer einen globalen und innovativen Player mit nahezu einer halben Milliarde Euro Umsatz. Tina Müller

CEO, Douglas

Nach der Übernahme von Opel durch PSA suchte Müller, die den Rüsselsheimern mit ihrer Kampagne "Umparken im Kopf" einen Sympathiebonus beschert hatte, den Absprung. Der gelang nach oben – bei Douglas darf sie sich nun als CEO ausprobieren. Ausreichend Branchenerfahrung bringt die quirlige Ex-L’Oréal- und Henkel-Managerin mit. Christina Oster-Daum

Gründerin Cosnova

Keine Fotos, keine Interviews. Die zurückhaltende Unternehmerin aus Sulzbach im Taunus will in Ruhe weiter an ihrer unternehmerischen Erfolgsgeschichte arbeiten. Mit ihrer Firma Cosnova und den Marken Essence, L.O.V. und Catrice beherrscht sie einen großen Teil des deutschen Kosmetikmarktes. Angelique Renkhoff-Mücke

Vorstandsvorsitzende Warema Renkhoff

Führt seit 16 Jahren Europas größten Markisenhersteller (knapp eine halbe Milliarde Euro Umsatz). Bayerns Metallarbeitgeber schicken sie in den Tarifrunden als Verhandlungsführerin an die Front. Alexandra Schörghuber

Inhaberin Schörghuber-Gruppe

Nach dem frühen Tod ihres Gatten machte sich die Milliardärin selbst an den Ausbau der ererbten Firmengruppe. Sie setzte externe Manager ein und übernahm den Stiftungsvorsitz. Neben dem Brauereigeschäft tragen Immobilien heute maßgeblich zur Vermögensmasse von rund 3,9 Milliarden Euro bei. Dolores Schendel

CEO Medigene

Die Biologieprofessorin gehört zu den Stars der deutschen Krebsforschung. Seit Februar 2016 leitet sie das Münchner Tec-Dax-Unternehmen Medigene. Sie setzt auf gentechnisch modifizierte weiße Blutkörperchen, sogenannte T-Zellen, die Krebszellen abtöten sollen. Kim-Eva Wempe

Geschäftsführende Gesellschafterin Wempe

Seit 14 Jahren führt die Betriebswirtin den Hamburger Luxusuhren- und Schmuckhändler in vierter Generation. Sie hat dem Familienunternehmen globale Präsenz verliehen, entwirft selbst Schmuck und hat eine eigene Uhrenmanufaktur in Glashütte aufgebaut. Bettina Würth

Beiratsvorsitzende Würth

Aus dem Hintergrund steuert sie den Schrauben- und Werkzeughändler, den Vater Reinhold zum Milliardenkonzern gemacht hat. Gilt inzwischen als gewiefte Strategin. Annet Aris

Jungheinrich, Thomas Cook, ProSiebenSat.1

Die Medienexpertin mit niederländischem Pass unterrichtet als Lehrbeauftragte an der Managerschmiede Insead. Sie gilt inzwischen branchenübergreifend als wertvolle Ratgeberin in Sachen Digitalisierung in diversen Kontrollgremien. Sie war früher Partnerin der Unternehmensberatung McKinsey. Ann-Kristin Achleitner

Deutsche Börse, Linde, Münchner Rück, Engie

Deutschlands bestvernetzte Aufsichtsrätin übt ihre Mandate durch intensive Ausschusstätigkeit aus. Manche sehen sie schon als Nachfolgerin von Chef-Kontrolleur Joachim Faber bei der Deutschen Börse. Ihrer Professur an der TU München geht sie in Teilzeit nach. Christine Bortenlänger

Osram, SGL Carbon, Covestro, Tüv Süd

Die Chefin des Deutschen Aktieninstituts wurde bekannt, als sie im Jahr 2000 mit gerade mal 34 Jahren den Vorsitz der Börse München übernahm. Inzwischen sammelt sie Aufsichtsratsmandate. Simone Bagel-Trah

Henkel, Bayer

Die Ururenkelin von Firmengründer Fritz Henkel ist die einzige weibliche Aufsichtsratsvorsitzende im Dax 30. Auch bei Bayer und Heraeus sitzt sie im Board. Bagel-Trah engagiert sich auch als Vizepräsidentin des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft. Sari Baldauf

Daimler, Deutsche Telekom

Die Finnin, die bei Nokia Karriere machte, gehörte zu den ersten Frauen, die in Dax-Aufsichtsräten Gehör fanden, und das noch ganz ohne Quote. Ihre Mandate stehen 2018 zur Verlängerung an. Cathrina Claas-Mühlhäuser

Claas-Gruppe

Sie ist bereits im achten Jahr Aufsichtsratsvorsitzende im Familienkonzern und baut ihren Einfluss beharrlich aus. Die Claas-Gruppe ist einer der führenden Landmaschinen-Hersteller. Marion Helmes

ProSiebenSat1., Bilfinger, NXP Semiconductors, Uniper

Sie ist eine von insgesamt drei Frauen im neunköpfigen ProSieben-Aufsichtsrat und erfreut sich dank lupenreiner Finanzvergangenheit bei ThyssenKrupp und Celesio als Kontrolleurin großer Nachfrage. Auch der Tabakmulti BAT nimmt ihre Dienste in Anspruch. Renate Köcher

BMW, Infineon

Keine andere Kontrolleurin ist so eingespannt wie sie. Neben ihren zwei Dax-30-Mandaten schaut Köcher noch bei Bosch, Nestlé Deutschland, Aldi Süd, und HSBC Trinkaus nach dem Rechten. Bei der Allianz ist sie 2017 ausgeschieden. Im Hauptberuf führt die Volkswirtin das renommierte Meinungsforschungsinstitut Allensbach. Christina Reuter

Kion

Seit Mai 2016 im Aufsichtsrat des Gabelstaplerbauers Kion. Mit 32 Jahren ist sie Deutschlands jüngste Aufsichtsrätin. Die promovierte Maschinenbauingenieurin ist den älteren Mitgliedern des Gremiums in Sachen Digitalisierung weit voraus. Clara Streit

Multiaufsichtsrätin

Studiert hat sie in St. Gallen, heute ist die Finanzexpertin mit deutschem und amerikanischem Pass als Kontrolleurin in halb Europa gefragt. Zu Mandaten bei UniCredit (Bank, Italien), NN Group (Versicherer, Niederlande), Jerónimo Martins (Supermärkte, Portugal) und der Bank Vontobel (Schweiz) kommt auch ein Dax-Titel: der Immobilienkonzern Vonovia. Marion Weissenberger-Eibl

HeidelbergCement, MTU Aero Engines, Rheinmetall

Spitzenforscherin und Leiterin des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI). Sie ist in Politik und Wirtschaft bestens vernetzt. Berät als Expertin für Nachhaltigkeit die Bundesregierung. Katja Windt

Deutsche Post, Fraport

Die Präsidentin der Jacobs University in Bremen engagiert sich im Aufsichtsrat der Deutschen Post. Auch beim MDax-Wert Fraport kann sie viel Branchenkenntnis einbringen. Ihr Forschungsgebiet ist die globale Produktionslogistik. Birgit A. Behrendt

Einkaufsvorständin Ford

Verantwortet den gesamten Einkauf des Weltkonzerns. Sie zählt in Dearborn zu den Top Executives, die das operative Geschäft steuern. Die gebürtige Kölnerin ist bei dem Autobauer schnurgerade aufgestiegen. Sie sitzt auch im Aufsichtsrat von Kion und repräsentiert ihr Heimatland in der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer in Michigan. Andrea Fuder

Einkaufsvorständin Volvo Trucks

Noch ein Car Girl, das erst im Ausland zu höchsten Weihen gelangte. Insider hätten ihr auch schon bei Volkswagen eine Vorstandsrolle zugetraut, doch so lange wollte sie nicht warten. Über die Volkswagen-Tochter Scania gelangte sie nach Schweden. Als CEO Lundstedt den Chefposten bei Volvo übernahm, zog er sie mit. Angelika Gifford

ProSiebenSat.1, Tui

Als Mitglied der Geschäftsführung bei Microsoft Deutschland galt sie als Role Model für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 2014 Wechsel zu Hewlett-Packard, seit 2017 bei dem britischen Softwareunternehmen Microfocus. Läuft sich bei ProSiebenSat.1 und Tui für eine Kontrolleurskarriere warm. Carla Kriwet

Digitalvorständin Philips

Die superehrgeizige Ex-Beraterin (BCG) hatte viele Jobs, ehe sie bei Philips ihre Berufung fand. In Boston war Kriwet zunächst für den Bereich Patientenüberwachung zuständig. Inzwischen steuert sie auch die Digitalisierungsstrategie des Gesundheitskonzerns und verantwortet rund fünf Milliarden Euro Umsatz, ein Fünftel der Gesamterlöse. Margit Wennmachers

Partnerin Andreessen Horowitz

Als erfolgreiche Deutsche im Silicon Valley eine große Ausnahme. Bei dem legendären Wagniskapitalgeber, zu dessen Portfolio Techstars wie Airbnb, Facebook, Pinterest und Skype gehören, ist Wennmachers als Partnerin fürs Marketing zuständig. Bei ihren exklusiven Dinners müssen Investorengrößen ihre Handys an der Garderobe abgeben. Claidia Willvonseder

Marketingchefin Ikea

Seit mehr als zehn Jahren prägt die ehemalige Werberin die Marketingaktivitäten des schwedischen Möbelriesen, seit 2015 in globaler Verantwortung. Sie ist Mitglied der Konzernleitung. Ihre größte aktuelle Baustelle ist die Positionierung des Konzerns in der digitalen Welt. Daniela Favoccia

Partnerin Hengeler Mueller

Als ehemalige Co-Managing-Partnerin (bis 2014) der wichtigsten deutschen Deal-Kanzlei ebnete sie ambitionierten Frauen in der knochenharten Welt der Law Firms den Weg. Favoccia gilt als profilierte Gesellschaftsrechtlerin und Compliance-Fachfrau. Mandanten: VTG (Logistik), United Internet. Karen Heumann

Vorstandssprecherin Thjnk

Sie war bei Jung von Matt die erste Frau im Vorstand einer Lead-Agentur und ist bis heute Deutschlands bekannteste Werberin. Bei Thjnk bleibt sie nach dem Verkauf an den britischen Werbemulti WPP als Co-CEO an Bord. Engagiert sich nebenbei für eine Wiederbelebung der kränkelnden Berliner Modeszene. Alexandra Hagelüken

Partnerin Latham & Watkins

So unprätentiöse wie durchsetzungsstarke Spitzenkraft für Bank- und Finanzrecht. Zu ihren Mandanten zählen Banken (Goldman Sachs, UBS), Private-Equity-Investoren (3i) und Konzerne. Hagelüken kam 2016 von Clifford Chance zu Latham und stieg im März 2017 weiter auf. Nun leitet sie als Vizechefin die globale Finanzpraxis der Kanzlei. Finja Carolin Kütz

Deutschland-Chefin Oliver Wyman

Die selbstbewusste Mathematikerin rechnet 2018 mit starken Umsatzzuwächsen für ihre Truppe, die sie seit 2015 führt. Die Unterstützung der EZB beim Banken-Stresstest war bislang ihr prestigeträchtigstes Mandat. Will die Consulting-Platzhirsche herausfordern. Brigitte Lammers

Partnerin Egon Zehnder

Mitglied des Executive Boards und eine der prägenden Persönlichkeiten der internationalen Personalberatung. Sie ist spezialisiert auf Medien, Telekommunikation sowie Familienunternehmen und treibt auf globaler Ebene die Diversity-Aktivitäten voran. Ermuntert Frauen, nach der Macht zu greifen. Barbara Mayer-Trautmann

Partnerin Clifford Chance

In ihrer Kanzlei ist sie Mitglied im globalen Partnership Council, einer Art Aufsichtsrat. Branchendienste zählen sie zu den besten deutschen Bank- und Finanzrechtlern. Beriet Cinven beim Verkauf von CeramTec an BC Partners, mit 2,5 Milliarden Euro einer der großen Private-Equity-Deals des Jahres. Martina Rißmann

Partnerin The Boston Consulting Group

Die ehemalige Wettkampfruderin gehört der deutschen Geschäftsführung an und kümmert sich auf europäischer Ebene um Finanzen und Personal. Rissmanns Wirkungsgrad reicht weit über BCG hinaus. Die Konsumgüter- und E-Commerce-Spezialistin engagiert sich als Business Angel, Aufsichtsrätin und sitzt in der Jury des Werbepreises "Effie". Julie Linn Teigland

Deutschland-Chefin EY

Die Amerikanerin lebt seit mehr als 30 Jahren in Deutschland und lenkt seit 2016 das Geschäft der "Big Four"-Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatung im deutschsprachigen Raum. Ihr Fokus liegt auf der Digitalisierung und internationalen Mandaten. Tough in der Sache, angenehm im Umgang. Jutta Allmendinger

Präsidentin Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Deutschlands bedeutendste Soziologin holt ihre Wissenschaft regelmäßig aus dem Elfenbeinturm. Sie prägte den Begriff der "Bildungsarmut" und erforschte die Hindernisse weiblicher Karrieren. Promotion in Harvard, mit 36 Professorin, Beraterin der Bundesregierung. Stephanie Czerny

Geschäftsführerin DLD Media

Die treibende Kraft hinter Burdas Digitalkonferenz DLD ist hierzulande und im Silicon Valley bestens verdrahtet. Ob Satya Nadella (Microsoft), Sheryl Sandberg (Facebook) oder israelische Gründerstars - mit ihrer herzigen Art kriegt sie immer wieder viele Tech-Promis nach München oder zu einem der zahlreichen DLD-Ableger in aller Welt. Pascale Ehrenfreund

Vorstandsvorsitzende Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt

Weltweit die einzige Frau, die eine Forschungsorganisation mit einem Milliardenbudget leitet. Unbürokratisch bis zur Lässigkeit, verleiht die gebürtige Wienerin dem Großinstitut neuen Schwung. Ihr Lieblingsprojekt: die Erforschung des Mars. Christine Graeff

Kommunikationsdirektorin Europäische Zentralbank

Gilt als wichtigste Vertraute von EZB-Chef Mario Draghi. Mit dem Ende von Draghis Amtszeit im Oktober 2019 dürfte sie als hochprofilierte Kommunikatorin stark umworben sein. Draghi warb sie von der Agentur Brunswick ab, wo sie die Krisen-PR für Finanzinstitute gemanagt hatte. Tiefer Ausschnitt, süßes Lächeln, Kamera ab, Mund auf. „Verrückt, krass, total crazy“, mit Wortgewittern wie diesem pflegt „Bibi“ Geheimnisse zu enthüllen, die sie ihren Zuschauern zuvor via YouTube, Instagram, Facebook, Twitter und Snapchat monatelang angekündigt hat. Und es dauert nur ein paar Minuten, dann stürmen ihre Fans die Drogerieregale.

Bianca Heinicke (24) alias Bibi, Deutschlands erfolgreichster weiblicher YouTube-Star, kann Millionen Followern zwischen 8 und 20 Jahren alles verkaufen. Sie folgen ihr auf dem Kanal „Bibis Beauty Palace“. Nur konsequent, dass sie inzwischen ihre eigene Körperpflegemarke aufgelegt hat; der Duschschaum „Bilou“ ist erhältlich als „Tasty Donut“ oder „Vanilla Cake Pop“.

Mit ihrer Präsenz im Netz sammelt Heinicke pro Monat locker sechsstellige Be träge ein. Die Kölnerin, die ihr Studium abgebrochen hat, ist auch als Testimonial begehrt: Sie absolviert Werbeauftritte für Neckermann und vermarktet ihren Namen für ein Smartphone der Deutschen Telekom.

Selbst Weltkonzerne nehmen die neue Konkurrenz ernst. Bei Rossmann erreichte „Bilou“ zwischenzeitlich einen Marktanteil von 29 Prozent. Von Bibis Einfluss als Werbetreibende können Unilever, L’Oréal und Co. nur träumen. Sabine Herold

Geschäftsführende Gesellschafterin Delo

Die Inhaberin des Industrieklebstoffherstellers Delo wird in Berlin als engagierte Vertreterin des deutschen Mittelstands geschätzt. Sie sitzt im Steuerungskreis des Innovationsdialogs der Bundesregierung und ist Mitglied im Mittelstandsbeirat. Verena Pausder

Digitalnetzwerkerin

Weibliche Hälfte des First Digital Couples der Hauptstadt (der männliche Part ist Ehemann Philipp Pausder, CEO von Thermondo). Die begabte Netzwerkerin und Unternehmerin (Fox & Sheep, an Haba verkauft) bringt bei ihren "Ladies' Dinners" regelmäßig die Gründerszene zusammen. Mit ihrer Initiative "Startup Teens" will sie Schüler ans Programmieren und Gründen heranführen. Monika Schulz-Strelow

Neurowissenschaftlerin

Die Direktorin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig revolutioniert mit ihrer Forschung über Motivation, Emotion und Kognition die Theorie vom Homo oeconomicus. Tania Singer

Neurowissenschaftlerin

Die Direktorin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig revolutioniert mit ihrer Forschung über Motivation, Emotion und Kognition die Theorie vom Homo oeconomicus. Katrin Suder

Staatssekretärin, Bundesverteidigungsministerium

Ob sie für die nächste Bundesregierung im Amt bleiben wird, ist bislang nicht abzusehen. Die Bundeswehr hat die ehemalige McKinsey-Frau und bekennende Lesbe zwar gehörig aufgerüttelt. Doch die Probleme der Streitkräfte (vom Rüstungschaos bis hin zu braunem Gedankengut) sind zu groß, um binnen einer Legislaturperiode abgeräumt zu werden. Regina Ziegler

Filmproduzentin

Die Lady mit dem leuchtend roten Haarschopf ist eine der wenigen Frauen in der Filmbranche - und die erfolgreichste. Mit 29 gründete sie ihre erste Produktionsfirma. Bis heute hat sie mehr als 400 Produktionen herausgebracht; viele wurden mit Preisen ausgezeichnet. In der Geschäftsführung mischt nun auch Tochter Tanja mit, sie hält die Mehrheit der Anteile. Julia Becker

Aufsichtsratsvorsitzende Funke Mediengruppe

Die Enkelin eines der Gründer der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ übernimmt zum 1. Januar den Vorsitz im Aufsichtsrat der Funke Mediengruppe in Essen. Der war bisher ihrer Mutter Petra Grotkamp vorbehalten. Die Mehrheitsanteile an der Verlagsgruppe muss sie sich mit ihren beiden Geschwistern teilen. Sie will der Branchenkrise durch stärkere Kooperationen begegnen. Dnata Hopfen

CEO Verimi

Die ehemalige Verlagsgeschäftsführerin der Bild-Gruppe ist in die David-Rolle geschlüpft und kämpft fortan gegen Goliath: Sie leitet das neue Portal Verimi, das sich als Gegenmacht zu den Datenkraken des Silicon Valley versteht. Ein digitaler „Generalschlüssel“ soll die Nutzung des Internets einfacher und sicherer machen. Axel Springer und etliche deutsche Konzerne geben das Geld. Astrid Stange

Vorständin Deutschland Axa

Die ehemalige BCG-Beraterin wird zur Schlüsselfigur der französischen Axa-Gruppe. In enger Zusammenarbeit mit Konzernchef Thomas Buberl will sie eine neue und agilere globale Struktur für den Versicherer entwerfen. Wechselt zum Jahresende nach Paris und könnte dort ins Management Committee aufsteigen. Ida Tin

Gründerin, Clue

Als Kind fuhr sie mit ihren Hippie-Eltern auf einem Motorrad durch die Welt, heute hilft ihre App „Clue“ Millionen Frauen bei der Verhütung. Sammelte rund 20 Millionen Euro an Investorengeldern ein, unter anderen von Brigitte Mohn und Nokia Ventures. Gilt als Entrepreneurin mit viel Potenzial, doch die Femtech-Konkurrenz wächst.

Es war nicht das erste Mal, dass Fraser erfolgreich als Krisenmanagerin der Bank auftrat. Nach der Finanzkrise 2008 half sie dabei, Citigroup zu retten. 2013 erhielt sie den Posten als CEO für Citigroups Privatkundengeschäft in den USA und für CitiMortgage. In dieser Zeit einigte sich Citigroup mit dem Justizministerium auf eine Strafzahlung von 7 Milliarden Dollar, weil sie im Vorfeld der Finanzkrise faule Kredite verkauft hatte. Die Bank habe nach Ansicht der US-Behörden seinen Käufern verschwiegen, wie schlecht es um die in den Hypothekenpapieren enthaltenen Hauskredite stand.

Als Fraser den Chefposten bei CitiMortgage annahm, hätten ihr viele gesagt, diese Entscheidung sei verrückt. "Aber es war die beste Entscheidung, die ich je traf." Sie habe in der Zeit erfahren, dass sie nicht alles können muss. "Ich lernte aus der Situation heraus. Ich wusste nicht alles, was in der Krise vor sich ging. Also musste ich Leute einstellen, die mehr wussten als ich. Meine Aufgabe war es, eine gute Teamarbeit zu koordinieren."