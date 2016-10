Angeschlagene AirBnB-Konkurrenten Wimdu und 9flats suchen Heil im Zusammenschluss

Die beiden AirBnB-Konkurrenten Wimdu und 9flats versuchen angesichts schwieriger Zeiten ihr Heil nun in einem Zusammenschluss. Das Geschäft werde ab sofort von der 9flats PTE Limited geleitet, teilte das Rocket-Internet-Gewächs Wimdu am Montag in einer Presseerklärung mit. Beide Marken sollen jedoch weiter unter ihrem eigenen Marken laufen.

Der Zusammenschluss der beiden Sart-ups kommt in schweren Zeiten. So hatte unter anderem das seit einigen Monaten in Berlin greifende Zweckentfremdungsgesetz den beiden Ferienwohnungsanbietern extrem zugesetzt. Dieses setzt den Möglichkeiten für Wohnungseigentümer, ihre Wohnung als Bleibe für Urlauber zu vermieten, enge Grenzen.

Vor einigen Monaten hatte 9flats , das 2010 mit Unterstützung von Deutscher Telekom und Otto-Gruppe an den Start gegangen war, seinen Unternehmenssitz nach Singapur verlegt. Angesichts zahlreicher Beschwerden von Nutzern über ausbleibende Zahlungen hatte es sogar Mutmaßungen über eine womöglich bevorstehende Insolvenz gegeben. Und auch bei Wimdu hatte es zuletzt offenbar massive Verwerfungen gegeben, im Zuge derer

60 Mitarbeiter des Unternehmens offenbar Angebote über Aufhebungsverträge erhalten haben sollen.Nun scheinen es die beiden Unternehmen zusammen noch einmal versuchen zu wollen. Aus dem Zusammenschluss entstehe "im wachsenden Markt für private Ferienwohnungen ein neuer, starker Konkurrent für Airbnb" mit mehr als 500.000 Unterkünften weltweit, hieß es in der Presseerklärung. "Hand in Hand", so die formulierte Hoffnung, gehe nun "in Richtung nachhaltiges Wachstum und Profitabilität".

