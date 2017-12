Nach Rückzug von Comcast Disney vor 40-Milliarden-Dollar-Deal mit 21th Century Fox

Zur Großbildansicht AP Walt Disney: Milliardendeal mit 21st Century Fox steht offenbar kurz vor dem Abschluss

Der US-Medienriese steht kurz vor einer rund 40 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Teilen des Unterhaltungskonzerns 21st Century Fox. Beide Aktien zogen am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel deutlich an.

Hintergrund: Der US-Kabelriese Comcast hatte sich gestern aus den Verhandlungen um Teile des Unterhaltungskonzerns 21st Century Fox zurückgezogen. Man beschäftige sich nicht länger mit der Prüfung eines Zukaufs, teilte Comcast am Montag (Ortszeit) mit. "Wir haben nie den Level an Engagement erreicht, der nötig wäre, um ein definitives Angebot zu unterbreiten", hieß es in einem Statement. Damit ist der Weg für eine Übernahme durch Disney frei.

Der Fox-Konzern aus Rupert Murdochs Medien-Imperium befindet sich seit Wochen in Gesprächen mit Disney. Es geht demnach vor allem um den Verkauf etlicher Fernsehsender sowie des traditionsreichen Hollywood-Studios 20th Century Fox und einem rund 30-prozentigen Anteil an der Streaming-Plattform Hulu.

Bei einem solchen Deal könnte auch Fox-Vorstandschef James Murdoch, der Sohn von Medien-Mogul Rupert, ins Disney-Management wechseln, sagte ein Insider dem Finanzdienst Bloomberg. Damit würde er auf längere Sicht möglicherweise sogar zu einem potenziellen Nachfolger von Disney-Boss Bob Iger. Laut Bloomberg und "Wall Street Journal" könnten die Konzerne noch diese Woche eine Einigung verkünden.

la/dpa/reuters