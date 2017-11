Vom iPhone X ins virtuelle Aquarium So setzt sich Gesichtserkennung im Alltag durch

Hähnchenkeulen, Toilettenpapier und Bargeld - all das ist in China schon mit einem Gesichtsscan zu bekommen. Mit Apples neuem iPhone X drängt die Technologie auch in unseren Alltag.

Am Freitag haben sich vor Apple-Geschäften erstmals seit Jahren wieder lange Schlangen gebildet. Der Verkaufsstart des neuen iPhone X führte weltweit zu einem Ansturm auf die Läden. Eine neue Anwendung in dem Smartphone hat das Zeug, die Welt zu verändern.

Mit der neuen Gesichtserkennung im iPhone X wird eine Technologie massentauglich, die bisher vor allem im Sicherheitssektor eingesetzt wurde. Zwar gab es auch schon früher Versuche, das eigene Gesicht als Identifikationsmerkmal in Computern oder Smartphones zu nutzen, allerdings waren diese eher als Spielerei zu betrachten denn als ernst zu nehmende Sicherheitslösung.

Bei der Gesichtserkennung Face ID des neuen iPhone verspricht Apple eine Fehlerrate von eins zu einer Million. Beim bisher genutzten Fingerabdruckscanner liege die Rate nur bei eins zu 50.000. Damit soll die Identifikation mit dem eigenen Gesicht so sicher sein, dass Apple sie sogar für Bezahlvorgänge mit Apple Pay einsetzt.

Samsung bietet für seine neueren Galaxy-Modelle - wie auch andere Hersteller - zwar ebenfalls Gesichtserkennung an, doch die Technologie der Apple-Wettbewerber beschränkt sich bisher auf eine leichter manipulierbare zweidimensionale Erkennung.

Apple hat dagegen mit seiner Tiefenerkennung per Infrarotsensor erstmals eine sicherere Alternative präsentiert, die sich nicht einfach durch Fotos überlisten lässt. Deshalb setzt Apple das Verfahren auch für seinen Bezahldienst Apple Pay ein.

Es ist zu erwarten, dass durch die Einführung dieses Features in die neue Generation von Apple-Smartphones der Siegeszug der Gesichtserkennung startet. Damit würden andere Formen der Identifikation wie PIN-Codes oder der Fingerabdruck auf lange Sicht obsolet. Das ist aus sicherheitstechnischen Überlegungen und auch aus Gründen der Bequemlichkeit sicher sinnvoll. Allerdings gibt es auch Bedenken.

