Nach Drillisch-Übernahme durch United Internet Dommermuth sieht stabile Preise - und hat weiter Ärger mit Rocket

United Internet will den Konkurrenten Drillisch vollständig übernehmen. UI-Chef Ralph Dommermuth glaubt jedoch nicht, dass die Mobilfunkpreise durch die Konsolidierung sinken werden.

Nach der Drillisch-Übernahme geht der Chef des Telekommunikationskonzerns United Internet, Ralph Dommermuth, nicht von niedrigeren Mobilfunkpreisen aus. "Telekommunikationsinfrastruktur zu bauen und zu erhalten ist teuer. Das muss auch bezahlt werden", sagte er dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). "Daher glaube ich nicht, dass die Mobilfunkpreise demnächst signifikant sinken werden."

Dommermuth betonte aber das seiner Meinung nach bessere Preis-Leistungs-Verhältnis: Schließlich bekämen die Kunden immer mehr Leistung wie höhere Bandbreiten und größere Datenvolumen. Das sei auch eine "ständige Preissenkung".

Am Freitag hatte United Internet (1&1, GMX, Web.de) angekündigt, den Rivalen und Mobilfunkanbieter Drillisch (Smartmobil, Yourfone) in einem Milliardendeal übernehmen zu wollen. Dommermuth will so eine starke vierte Kraft im deutschen Telekommarkt neben den Netzbetreibern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica Deutschland etablieren.

United Internet mit nur verhaltenem Start ins Jahr

Nachdem die Übernahme des Konkurrenten Drillisch am Freitag an der Börse gefeiert wurde, hatten die am Abend nachgeschobenen Quartalszahlen von United Internet am Freitagabend jedoch etwas Ernüchterung gebracht. Denn der Konzern war unerwartet schwach ins Jahr gestartet. Der Umsatz legte nur leicht zu, und auch beim operativen Ergebnis schnitt United Internet nicht so gut ab wie gedacht.

Die Aktie von United Internet Börsen-Chart zeigen gab zum Wochenstart nach dem starken Anstieg am Freitag um mehr als 10 Prozent wieder leicht nach. Seit der Ankündigung des Drillisch-Deals stieg der Börsenwert des TecDax-Schwergewichts aber immer noch um knapp 13 Prozent auf wieder fast zehn Millarden Euro.

Dommermuth musste den Anlegern mit den am Freitagabend überraschend vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal etwas Wasser in den Wein gießen. Die Anzahl der Vertragskunden wuchs im ersten Quartal aus eigener Kraft um 190.000 - davon waren 140.000 Mobilfunkverträge. Morgan-Stanley-Analystin Laura Ashforth hatte mit 200.000 neuen Mobilfunkkunden gerechnet.

Der Umsatz kletterte um 2,1 Prozent auf 989,2 Millionen Euro. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt mit 1,02 Milliarden Euro Erlös gerechnet. Belastet wurde der Umsatz von bekannten Regulierungseffekten: Zum einen fallen die EU-Roaminggebühren schrittweise weg, zum anderen hatte die Bundesnetzagentur im Dezember einen Schnitt bei den Entgelten für die Durchleitung von Anrufen aus fremden Netzen gemacht.

Gewinn steigt um 6 Prozent auf 215 Millionen Euro

Aber auch daneben lief nicht alles rund: Das Geschäft mit Werbeanzeigen auf Internetseiten entwickelte sich schlechter als geplant, dazu dämpfte das Projektgeschäft der Glasfasertochter Versatel. Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) steigerte United Internet den Gewinn um sechs Prozent auf 215 Millionen Euro, was ebenfalls etwas weniger war als am Markt erwartet.

Rocket-Internet-Beteiligung belastet erneut das Ergebnis

Unter dem Strich musste Dommermuth erneut Abstriche machen, weil die Aktien des Start-up-Brutkastens Rocket Internet im ersten Quartal weiter an Wert verloren. United Internet Börsen-Chart zeigen ist mit 8 Prozent an Rocket Internet beteiligt. Schon vor einem Jahr hatte das über Wertminderungen deutlich ins Kontor geschlagen, diesmal fiel die Abschreibung mit 19,8 Millionen Euro jedoch deutlich erträglicher aus als im Vorjahr mit fast 157 Millionen.

Je Aktie machte United Internet Börsen-Chart zeigen einen Gewinn von 46 Cent - bei 205 Millionen Aktien rechnerisch rund 94 Millionen Euro nach fast 56 Millionen Euro Verlust ein Jahr zuvor. Sondereffekte jeweils ausgeklammert hätte der Gewinn um rund 10 Prozent zugelegt.

Ausblick bestätigt

Den Ausblick bestätigte das Management. Der bisherige Werbeumsatz im angelaufenen zweiten Quartal liege im Rahmen der Planungen, hieß es. Der Umsatz soll im Gesamtjahr um 7 Prozent auf dann rund 4,2 Milliarden Euro steigen, das operative Ergebnis um 12 Prozent - das wären gut 940 Millionen Euro. Im Jahresverlauf sollen 800 000 Vertragskunden dazukommen, ohne den Zukauf des Webhosters Strato gerechnet, für den Dommermuth der Telekom rund 600 Millionen Euro zahlt.

United Internet bereits mehr wert als Deutsche Lufthansa

United-Internet-Chef Dommermuth will mit der Übernahme von Drillisch eine vierte Kraft im deutschen Telekommarkt neben den Netzbetreibern Deutsche Telekom Börsen-Chart zeigen , Vodafone Börsen-Chart zeigen und Telefonica Deutschland etablieren.

Drillisch hat mit seinem Vertrag zur Netzmiete exklusiven Zugang ins Netz von Telefonica Deutschland. 20 Prozent der Kapazitäten können die Maintaler schrittweise nutzen und haben die Option auf 10 Prozent mehr. Experten lobten den geplanten Schritt überwiegend.

Es handele sich um einen klugen Zug, schrieb etwa HSBC-Analyst Dominik Klarmann in einer Studie vom Montag. Er erhöhte sein Kursziel von 40 auf 50 Euro. Die Experten der britischen Investmentbank Barclays stuften das Papier wegen der zu erwartendenen hohen Sparmöglichkeiten nach der Übernahme von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch. Das Kursziel erhöhten sie auf 55 Euro.

Die glamouröse Seite von Deutschlands erstem Internet-Milliardär Diese Baustelle im Sylter Nobelort Kampen war das Werk eines Mannes, der zwar superreich ist, aber vordergründig kaum das Bild eines Superreichen abgibt. Ralph Dommermuth, der sich das reetgedeckte Ferienhaus am Hobookenweg (Vorbesitzer: die Verleger Suhrkamp und Springer) für mehr als 20 Millionen Euro kaufte und dann dreifach unterkellern ließ, ist eher nicht für Extravaganzen bekannt. So unauffällig er sich auch gibt, der 53-jährige Ralph Dommermuth setzt seinen Erfolg als Deutschlands erster Internet-Milliardär scheinbar unaufhaltsam fort. Mit dem Kauf des Mobilfunk-Discounters Drillisch geht sein Konzern United Internet den nächsten Schritt, um ernstzunehmender Wettbewerber für etablierte Giganten wie die Deutsche Telekom zu werden. So kennen die Deutschen Dommermuths Werk: Millionen nutzen die Gratis-E-Mail Dienste GMX oder Web.de des Internet-Providers 1&1, der schon 1998 an die Börse ging und den Kollaps des Neuen Markts mit schnörkellosem Massengeschäft überstand. Silicon Valley? Interessiert den Selfmademan aus dem Westerwald nicht. Seither ist United Internet mit mehreren Zukäufen gewachsen. Zur reinen Dienstleistung kam die Infrastruktur hinzu, beispielsweise mit den Kabelnetzen von Versatel und Tele Columbus - auch ein eher bodenständiges Geschäft ... ... wenn auch nicht so bodenständig wie Dommermuths Anfänge. Als Handelsschüler in Limburg an der Lahn machte er in den 80er Jahren Geschäfte mit Streusalz (die im Sommer floppten). Seinen Geschäftssinn hielt das nicht auf. Nach einer Lehre bei der Deutschen Bank stieg Dommermuth bei einem PC-Handel ein ... ... und machte sich 1988 mit einem Freund selbständig. Den Finanzbedarf deckte er auch durch den Verkauf seines Autos. Den Aufstieg beförderte die Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundespost, für die das junge Unternehmen 1&1 EDV-Marketing GmbH beim Vertrieb des damaligen Onlinedienstes BTX half. Die Zentrale von United Internet beherbergt heute einen Konzern mit 8000 Beschäftigten und fast neun Milliarden Euro Börsenwert (wovon 40 Prozent Dommermuth gehören). Dass die eigentlich für Durchfahrten mit 300 km/h ausgelegte Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt nebenan einen ICE-Halt in der 12.000-Einwohner-Stadt Montabaur bekam, ist allerdings wohl nicht ursächlich auf Dommermuths Werk zurückzuführen. Immerhin strahlt die Verwaltung neben dem funktionalen Nutzen auch architektonischen Gestaltungswillen aus. Das eine Gebäude soll einer Segelyacht nachempfunden sein - und spielt damit auf Dommermuths ausgeprägtestes Hobby an. 2007 trat Dommermuth mit 28 Millionen Euro als Sponsor des ersten deutschen Teams für die renommierte Segelregatta Americas Cup auf. Es blieb bei der einmaligen Teilnahme. Laut "Nassauischer Neuer Presse" war das Boot auch mal auf dem See nahe seiner Westerwald-Residenz zu sehen, die der Unternehmer sich zum 40. Geburtstag gönnte. Das konnte man noch als Werbemaßnahme verbuchen, doch privat besitzt Dommermuth auch eine 43-Meter-Luxusyacht namens "Blue Papillon" für 30 Millionen Dollar. Die ist mit sechsköpfiger Crew meist an der Côte d'Azur unterwegs, oft arbeitet Dommermuth von Bord aus. Der Keller an der Sylter Wattküste dient natürlich einer Oldtimer-Sammlung. Bekannt ist auch Dommermuths Vorliebe für Ferrari-Sportwagen. Einen schwarzen soll er besitzen - und Ferraris gehören auch zu seiner Gründerstory. Gleich fünf Stück kaufte er anlässlich der ersten 100 Millionen Gewinn, für jeden damaligen Vorstand einen. Im Kempinski-Hotel im Schweizer St. Moritz hat Dommermuth eine Wohnung gepachtet. Am See hatte er einmal eine Skulptur mit neun Stelen und 850.000 Goldplättchen errichten lassen. Verheiratet ist der Unternehmer in zweiter Ehe mit der 40-Jährigen Judith Dommermuth, die früher als Model arbeitete. In Stewardess-Uniform war die damalige Judith Berger lange Zeit das öffentliche Gesicht von Air Berlin - damals, als Deutschlands Fluggesellschaft Nummer zwei noch für den Aufstieg stand. Heute ist sie mit ihrer Freizeitmodelinie Juvia selbst als Unternehmerin aktiv.

Anleger hatten die Aussicht auf Einsparungen im Einkauf und auf weiteres Wachstum bereits zum Wochenausklang eingepreist: Am Ende des Xetra-Handels am Freitag waren die beiden Unternehmen 1,5 Milliarden Euro mehr wert als vorher. Allein United Internet ist an der Börse mittlerweile fast wieder 10 Milliarden Euro wert, deutlich mehr als etwa die Deutsche Lufthansa mit 7,9 Milliarden. Mitgründer Dommermuth gehören 40 Prozent der United-Internet-Anteile.

