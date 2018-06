Warum wir Fußball-Rambos verklären Robos statt Ramos

Sergio Ramos von Real Madrid mag vieles sein, einer der besten Verteidiger der Welt zum Beispiel. Weltmeister, Europameister, mehrfacher Champions-League-Sieger. Eines aber ist Ramos nicht: ein vorbildlicher Sportsmann. Im Champions-League-Finale gegen den FC Liverpool streckte der Spanier erst Liverpools Starstürmer Mo Salah mit einer Art Judo-Rolle nieder, so dass dieser verletzt und unter Tränen den Platz verlassen musste. Wenig später rammte Ramos - vom Schiedsrichter unbemerkt - Liverpools Torhüter Loris Karius die Schulter gegen den Kopf. Ob die beiden kapitalen Fehler, die Karius sich danach leistete und die den Madrilenen am Ende zum Sieg verhalfen, das Resultat einer Gehirnerschütterung waren, die sich der Keeper bei Ramos' Angriff zuzog, ist naheliegend, aber nicht zweifelsfrei zu belegen.

Dass Ramos seinen Gegner noch Tage nach dem Finale verhöhnt ("Nachdem der Torhüter behauptet, er hatte nach der Kollision mit mir eine Gehirnerschütterung, fehlt nur noch, dass Firmino sagt, er hätte eine Erkältung bekommen, weil einige meiner Schweißperlen auf ihm gelandet sind.") ist an Arroganz und Unsportlichkeit kaum zu überbieten. Sergio Ramos ist das egal. Er will einfach immer gewinnen, egal wie. Diese Einstellung zieht sich durch seine ganze Karriere.

Nun geht es im Sport aber immer auch um Fair Play. Gerade im Fußball, der wie keine andere Sportart weltweit so sehr unter dem Brennglas der Öffentlichkeit steht, haben die Spieler auch eine Vorbildfunktion zu erfüllen. Ramos ist sich dessen wohl eher nicht bewusst.

"Brutal effektiv" in einer Fair-Play-Welt

Komischerweise nimmt das Image des Abräumers in der öffentlichen Wahrnehmung trotzdem kaum Schaden. Ramos sei einfach ein "brutal effektiver" Spieler, der "vor Nichts zurückschrecke" und "unbedingt gewinnen" wolle, so die einhellige Meinung. "So einen Spieler wie Ramos möchte doch jeder gerne in seiner Mannschaft haben", las und hörte man kurz nach dem Finale von vielen tatsächlichen und vermeintlichen Experten.

Offensichtlich leidet weder das Image des Klubs, noch der Marktwert des Spielers Sergio Ramos unter seiner Spielweise. Im Gegenteil: Real Madrid ist global gesehen einer der beliebtesten und angesehensten Clubs. Und Ramos' Marktwert ist - trotz seiner 32 Jahre - so hoch wie nie zuvor.

Der Spanier ist ein sogenannter "Aggressive Leader", auch Mark van Bommel, Genaro Gattuso oder Marc Wilmots zählten zu diesem Spielertypus. Sie haben eines gemeinsam: Trotz ihrer Spielweise sind sie bei den meisten Fans in durchaus positiver Erinnerung geblieben. Auch von ihnen heißt es, dass sie "unangenehme Gegner", echte "Kampfschweine" waren.

Dass van Bommel selbst im letzten Spiel seiner Karriere mit Gelb-Rot vom Platz flog? "Stilecht, beinahe formschön", schrieb das Branchen-Blatt "11Freunde" im Jahr 2013 darüber. Imageschaden? Fehlanzeige!

Dabei ist Fair Play gerade im Milliardengeschäft Profifußball von zentraler Bedeutung für seine Glaubwürdigkeit - dies ist im Sinne der Vereine, der Spieler und auch der Zuschauer. Nicht umsonst gibt es die Torlinientechnologie. Auch der Video-Assistent ist an den Start gegangen, um menschliche Fehler zu minimieren, und das Spiel fairer zu machen.

Warum werden aber in diesem auf Gerechtigkeit getrimmten Kontext unfair agierende Spieler wie Ramos zu vermeintlichen Helden verklärt?

Spektakel wie am alten Rom

Ein Grund liegt im Naturell des Menschen begründet. Schon im alten Rom dienten Gladiatorenkämpfe zur Volksbelustigung. Sie waren blutig, unappetitlich, es ging um Leben und Tod. Trotzdem - oder gerade deswegen - haben die Römer sie geliebt. Zehntausende Menschen strömten damals in die Arenen, um das Spektakel mitzuerleben. Nun ist die Römerzeit lange her, die modernen Menschen sind anders sozialisiert und aus ethischen Gründen gibt es keine Gladiatorenkämpfe mehr. Dennoch ist das Grundbedürfnis nach Spektakel geblieben, wenn auch in anderer Form.

Der Fan will unterhalten werden. Er will Höchstleistungen und Rekorde sehen. Heute sind es Sportveranstaltungen, die Menschenmassen in Arenen locken, egal ob auf dem Fußballplatz, im Boxring oder auf der Rennstrecke.

